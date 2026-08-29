Daniel Briceño lanzó fuerte cuestionamiento al gobierno de Gustavo Petro por el precio de la gasolina: “¿Dónde está la plata?”

El abogado y representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó al gobierno de Gustavo Petro por el aumento del precio de la gasolina y aseguró que, pese a ese incremento, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles aún tendría un déficit cercano a los 10 billones de pesos para 2026.
“Cuando Petro llegó al poder el galón de gasolina estaba en $ 9.200. En cuatro años Petro subió el galón hasta $ 15.848 con la promesa de acabar con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del combustible” escribió el abogado a través de X.
En su mensaje, Briceño agregó que el déficit acumulado del fondo habría sido superior al registrado durante el gobierno de Iván Duque y preguntó por el destino de esos recursos: “¿Dónde está la plata?”.
Cuando Petro llegó al poder el galón de gasolina estaba en $9.200.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 29, 2026
En 4 años Petro subió el galón hasta $15.848 con la promesa de acabar con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del combustible.
Ayer se descubrió que aunque Petro subió la gasolina de forma…
Según los cálculos, desde octubre de 2022 el precio promedio en el galón de gasolina ha subido un 74,9 %, lo que se traduce en $ 6.877, dinero que ha afectado duramente el bolsillo de los colombianos.
Cuando Petro llegó a la Casa de Nariño, el déficit del FEPC era de 36,7 billones de pesos, monto que con el alza en los precios de la gasolina pasó, en 2023, a 20,5 billones de pesos, monto que para 2024 se ubicó en 10,5 billones y que en estos momentos, según Ecopetrol, puede estar sobre los 3 o 5 billones.