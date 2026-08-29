Daniel Briceño lanzó fuerte cuestionamiento al gobierno de Gustavo Petro por el precio de la gasolina: “¿Dónde está la plata?”

El abogado y representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó al gobierno de Gustavo Petro por el aumento del precio de la gasolina y aseguró que, pese a ese incremento, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles aún tendría un déficit cercano a los 10 billones de pesos para 2026.

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“Cuando Petro llegó al poder el galón de gasolina estaba en $ 9.200. En cuatro años Petro subió el galón hasta $ 15.848 con la promesa de acabar con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del combustible” escribió el abogado a través de X.

En su mensaje, Briceño agregó que el déficit acumulado del fondo habría sido superior al registrado durante el gobierno de Iván Duque y preguntó por el destino de esos recursos: “¿Dónde está la plata?”.

Cuando Petro llegó al poder el galón de gasolina estaba en $9.200.



En 4 años Petro subió el galón hasta $15.848 con la promesa de acabar con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del combustible.



Ayer se descubrió que aunque Petro subió la gasolina de forma… — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 29, 2026

Según los cálculos, desde octubre de 2022 el precio promedio en el galón de gasolina ha subido un 74,9 %, lo que se traduce en $ 6.877, dinero que ha afectado duramente el bolsillo de los colombianos.

Cuando Petro llegó a la Casa de Nariño, el déficit del FEPC era de 36,7 billones de pesos, monto que con el alza en los precios de la gasolina pasó, en 2023, a 20,5 billones de pesos, monto que para 2024 se ubicó en 10,5 billones y que en estos momentos, según Ecopetrol, puede estar sobre los 3 o 5 billones.