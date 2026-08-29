Caos en la Autopista Norte de Bogotá: grave accidente en la calle 235 desata un monumental trancón este sábado

La salida de muchos ciudadanos de Bogotá en la tarde de este sábado, 29 de agosto, se vio afectada debido a una alta congestión vehicular en la Autopista Norte. Las autoridades de tránsito informaron sobre un accidente ocurrido en la calle 235, generando un monumental trancón que colapsó la movilidad en este sector de la capital.

Información compartida por la Concesionaria Ruta Norte indica que el hecho ocurrió hacia casi las 2 de la tarde en dirección Bogotá-Chía, derivando en la atención de agentes de tránsito para acompañar la situación.

Los hechos siguieron transcurriendo tiempo más tarde, en donde la entidad informó que, tras el accidente, persistían las demoras en el sector mientras se llevaban a cabo las labores operativas.

Los hechos derivaron en que, a la salida de Bogotá, cientos de vehículos se quedaran prácticamente quietos durante varias horas mientras las autoridades seguían atendiendo la situación.

El periodista José Carlos García publicó en su cuenta de X el panorama que se vivía en la ciudad derivado del accidente ocurrido en la calle 235, indicando que varios vehículos no se movían de la Autopista Norte a causa del siniestro vial.

Colapso total en la autopista norte en Bogotá hacia el norte hoy sábado 29 de agosto, 2:45 pm @SectorMovilidad @TransitoBta pic.twitter.com/NuVOuWhvXD — José Carlos García R. (@JoseCarlosTecno) August 29, 2026

¿Cómo se encuentra el panorama actual?

La Secretaría Distrital de Movilidad ha informado que el panorama actual de la calle 235 ha tenido bastantes avances, en donde informan que los vehículos implicados en el accidente fueron orillados a un costado de la Autonorte.

Por el momento se sigue registrando un alto flujo vehicular con disminución en la velocidad vehicular.

Hacia casi las 5 de la tarde, la entidad de movilidad compartió otra actualización sobre el sector, indicando que los vehículos fueron retirados de la Autopista Norte, derivando así en la mejora de condiciones de velocidad en la salida de la ciudad.

No obstante, se sigue presentando un alto flujo de vehículos en la salida de la ciudad, por lo que agentes del grupo guía siguen en el punto para acompañar el tráfico.