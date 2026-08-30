Inesperado arribo de Jürgen Klopp al Bayern Múnich de Luis Díaz: sorpresa en Alemania

Este domingo, 30 de agosto, el entrenador de la selección de Alemania, Jürgen Klopp, arribó al entrenamiento del Bayern Múnich de Luis Díaz. Esto desató sorpresa entre la prensa y los aficionados, pues estuvo presente en la sesión y se le vio hablando bastante con el técnico bávaro, Vincent Kompany.

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Todo apunta a una visita protocolar por parte de Klopp, con miras a afinar las convocatorias de la Selección de Alemania en el futuro cercano. Sin embargo, tuvo reencuentros muy importantes, como con el colombiano Luis Díaz.

Cabe recordar que Jürgen Klopp y Lucho Díaz coincidieron en Liverpool F.C. De hecho, el propio entrenador alemán fue el que pidió al guajiro al cuadro red de Inglaterra, a principios de 2022 y cuando el jugador la estallaba en Porto de Portugal.

Football minds meet. 🤝 pic.twitter.com/ftMalRgAkh — FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2026

Jürgen Klopp visitó al Bayern Múnich

“FC Bayern comenzó el domingo por la mañana los preparativos para el partido copero contra el VfL Osnabrück. Durante la sesión de entrenamiento, el campeón récord alemán dio la bienvenida al nuevo seleccionador nacional, Jürgen Klopp, en la Säbener Straße”, reseñó la web oficial del cuadro bávaro.

Y añadió: “El técnico, de 59 años, ya había seguido el partido de la Bundesliga contra el Stuttgart el viernes en el Allianz Arena y ahora también ha visitado las instalaciones del club”.

¿Por qué fue Klopp al entrenamiento del Bayern Múnich? Según cuenta el mismo equipo, a dialogar con Vincent Komopany y con los demás responsables del equipo.

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Así las cosas, seguramente hubo un reencuentro entre Klopp y Luis Díaz.

Jürgen Klopp y Luis Díaz: una historia de gratos recuerdos en Liverpool

Dos Carabao Cup, una FA Cup y una Community Shield: ese es el palmarés que logró Luis Díaz mientras fue dirigido por Jürgen Klopp en Liverpool. Ya después, con Arne Slot, levantó la Premier League.

Luis Díaz y Jürgen Klopp juntos en Liverpool. Foto: Getty Images

Pero más allá de los títulos, siempre se vio una relación cordial y cercana entre Klopp y Díaz. El técnico fue fundamental en la carrera del colombiano para que este se consolidara en el fútbol de élite europeo. Ya después, cuando el alemán se marchó de los reds, Lucho duró una temporada más en Anfield y luego dio el salto al Bayern Múnich.