El nuevo ministro de Hacienda entraría a reforzar la línea dura del Banco de la República

Oxford Economics cree que el Banco de la República aún tiene espacio para endurecer su política monetaria y anticipa un aumento de 50 puntos básicos en la reunión del 31 de julio, con lo que la tasa de interés llegaría a 12,5 por ciento. Sin embargo, advierte que los riesgos están inclinados hacia un nivel incluso mayor, debido a las presiones inflacionarias. Según la firma, varios miembros de la Junta temen por la credibilidad de la meta de inflación, pues las expectativas de largo plazo han subido y el índice de precios lleva cinco años por encima del rango objetivo.
La consultora británica estima que la inflación cerrará 2026 en 6,4 por ciento y bajará a 4,4 por ciento en 2027. No obstante, un ajuste fiscal tardío, la guerra en Irán o un fuerte fenómeno de El Niño podrían llevar al Emisor a subir la tasa hasta 13 por ciento o más. Ese escenario se facilitaría con la entrada del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien probablemente reforzará a la mayoría de la Junta que considera necesario subir las tasas de interés.