El nuevo ministro de Hacienda entraría a reforzar la línea dura del Banco de la República

Oxford Economics cree que el Banco de la República aún tiene espacio para endurecer su política monetaria y anticipa un aumento de 50 puntos básicos en la reunión del 31 de julio, con lo que la tasa de interés llegaría a 12,5 por ciento. Sin embargo, advierte que los riesgos están inclinados hacia un nivel incluso mayor, debido a las presiones inflacionarias. Según la firma, varios miembros de la Junta temen por la credibilidad de la meta de inflación, pues las expectativas de largo plazo han subido y el índice de precios lleva cinco años por encima del rango objetivo.

MinInterior designado, Rodrigo Lara, aseguró que el Gobierno De La Espriella respetará independencia del Banco de la República

La consultora británica estima que la inflación cerrará 2026 en 6,4 por ciento y bajará a 4,4 por ciento en 2027. No obstante, un ajuste fiscal tardío, la guerra en Irán o un fuerte fenómeno de El Niño podrían llevar al Emisor a subir la tasa hasta 13 por ciento o más. Ese escenario se facilitaría con la entrada del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien probablemente reforzará a la mayoría de la Junta que considera necesario subir las tasas de interés.