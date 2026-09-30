MinHacienda, Miguel Gómez, da fecha para presentar la llamada ley de rescate

En el Congreso de la República, los analistas de mercado y las calificadoras de riesgo hay un común denominador en que la llamada ley de rescate que el Gobierno anunció debe ser destapada pronto, pues será la señal definitiva de cómo manejarán las finanzas públicas en medio de una crisis fiscal.

Luego de concluir la reunión de la junta directiva del Banco de la República, la primera en la que participa el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el funcionario explicó el momento en que presentará el proyecto de ley ante el Legislativo.

Esa es quizás la iniciativa más importante, incluso más que el Presupuesto 2027, porque una cosa es planear los ingresos y gastos, y otra cosa es tener la certeza de dónde saldrá la plata.

En ese sentido, ante las presiones existentes para que se establezca una fecha de radicación en el Parlamento de la famosa propuesta de ley, Gómez Martínez se lanzó.

Tras la decisión de subir las tasas de interés de referencia en 0,25 puntos, dejándolas así en 12,25 %, el jefe de las finanzas públicas dijo que el proyecto de ley se presentará a más tardar en 10 o 12 días.

Implica que hacia el 10 de octubre estaría destapada la propuesta en la que, según dijo, ya vienen trabajando desde hace varias semanas.

Gómez Martínez explicó que tiene tres etapas en su horizonte de corto plazo. “Primero hay que aprobar el presupuesto en el Congreso”, manifestó. Dicha iniciativa ya pasó el primer tramo en las comisiones económicas del Parlamento, que aprobaron casi por unanimidad la carta presupuestal. Ahora falta el aval de las plenarias de Senado y Cámara.

Según el ministro, además del presupuesto debe encajar en su ruta la ley fiscal, de la que dijo poco, solo que será muy interesante. Y, la tripleta la completa el Plan de Desarrollo, proyecto que se empieza a construir con las regiones y que, sin duda, tendrá elementos que permitirán apalancar la estrategia que han denominado “misión crecer”, con la cual el gobierno busca recuperar el potencial de la economía, para llevarla a un 6 %.