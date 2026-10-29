Drástico recorte de gasto público en Ley de Rescate Económico. Restricciones de viajes, viáticos y fiestas, entre otros

Una tarea titánica tendrá que adelantar el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de ministerios como el del Interior, para sacar adelante la Ley de Rescate Económico que fue radicada en el Congreso de la República, con 103 artículos explicados en un documento de 123 páginas.

El paquete de propuestas incluye un fuerte apretón del cinturón, con recorte drástico de gastos, al igual que un amplio paquete de impuestos. Ello, teniendo en cuenta que ajustas las cuentas públicas, necesitará de reducción de gasto público, pero también de ingresos, y la mayor parte de los que le llegan al Estado provienen de los impuestos.

El recorte en la nómina pública plantea que para 2028, los gastos de personal de las entidades y órganos del Presupuesto General de la Nación (excluyendo la Fuerza Pública) deberán decrecer en términos nominales, en un 20 %, según el proyecto de ley radicado.

En cuanto a los contratos de prestación de servicios, que venían siendo criticados por el Gobierno, teniendo en cuenta que en la administración anterior se incrementaron de forma desmedida, se plantea un recorte del 50 % de los mismos para 2027. El texto específico señala que “para la vigencia 2027, las entidades deberán aplicar un ajuste que reduzca en un 50 % los costos asociados a la contratación de personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en comparación con el año anterior”.

Facultades para suprimir entidades

La Rama Ejecutiva será sometida a una reestructuración profunda, para lo cual, en el proyecto de ley, se piden facultades extraordinarias para el Presidente de la República, por un plazo de seis meses, de manera que pueda suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, agencias y establecimientos públicos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que la ley de rescate económico es fundamental para conseguir los recursos del Presupuesto 2027. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Eliminación de cargos duplicados y vacantes: el fin último del llamado plan de austeridad con el gasto es pasar tijera por lo que el gobierno considera ineficiente. Es así como las facultades especiales incluirán la posibilidad de modificar plantas de personal, priorizando la supresión de empleos vacantes y temporales, la eliminación de duplicidades de funciones y la centralización de servicios administrativos de apoyo (como talento humano o gestión jurídica, entre otros) en una sola entidad.

La austeridad se vuelve obligatoria

La palabra restricción se repite en el proyecto de ley, en la insistencia con el mensaje de austeridad que implica la ley de rescate fiscal.

Así, se restringen de manera estricta los viajes, los viáticos, las horas extras.

Igualmente, se hará una revisión a los contratos de arrendamiento, de manera que se puedan devolver inmuebles no esenciales.

Quedan prohibidas las fiestas, recepciones o condecoraciones que generen gastos ineficientes.

También se propone restringir contratos de publicidad estatal, prohibiendo su financiación en medios impresos (salvo excepción justificada) y vetando su uso para promoción personal de funcionarios.