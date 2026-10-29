“Nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”: vicepresidente Restrepo, al radicar la Ley de Rescate Económico

Este jueves 29 de octubre, en horas de la tarde, el Gobierno radicó la Ley de Rescate Económico encaminada a ajustar las cuentas fiscales, en una iniciativa que lleva un drástico recorte de gastos y profundos cambios en materia de ingresos.

“Nunca antes en la historia de este país un gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento. Una bomba de quienes gastaron más de lo que recibieron mes a mes y multiplicaron por cuatro veces esa diferencia: exceso de gasto sobre el ingreso. Es más o menos como vivir de la tarjeta de crédito y cada año duplicar el cupo usado de esa tarjeta, sin pagar las deudas ni ordenar la casa para evitar el derroche”, explicó el vicepresidente José Manuel Restrepo, al presentar la iniciativa junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

Gobierno De La Espriella lanza Ley de Rescate Económico: drástico recorte de gasto público y nuevo paquete de impuestos

“En síntesis, agregó, nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda. Pero cuando una tienda, un negocio o una familia está al borde de la quiebra, hay que tomar decisiones drásticas. Hay que tomar decisiones. Y este Gobierno de Abelardo De La Espriella no aplaza la decisión: toma la decisión y actúa. Hay que anticiparse y hay que actuar. Y eso es lo que estamos haciendo desde el 7 de agosto de este año”.

Dijo, al entregar el proyecto para la discusión en el Congreso, que se trata de una ley que significa una operación de rescate.

“Una operación rescate, porque arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. Esta ley de rescate económico es para salvar al país de la quiebra, para evitar que Colombia pierda 360.000 empleos, para evitar entrar en una recesión; es la que presentamos en el día de hoy”, señaló.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, junto con los ministros Iván Cancino y Miguel Gómez, radicó la Ley de Rescate Económico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Explicó cómo lo van a hacer. Lo primero es apretarse el cinturón: “Significa enfrentar la politiquería de las corbatas inútiles del Estado; significa enfrentar la corrupción, la corrupción que ha sido rampante en los últimos cuatro años. Significa enfrentar el gasto innecesario y la burocracia desbordada. La decisión de este Gobierno es ser responsable en el manejo de las finanzas públicas. El 70 % del ajuste fiscal de esta ley de rescate económico lo hacemos apretándonos el cinturón, siendo más eficientes en el gasto público, evitando el derroche”.

El porcentaje restante de la ley, anticipó el vicepresidente, lo ponen quienes más tienen.

“Quienes más tienen van a cumplir con sus obligaciones para lograr que esta ley de rescate económico conduzca a salvar al país de la quiebra. Mientras tanto, los que menos tienen van a recibir más del Estado. Así como lo oyen: el que menos tiene, en esta ley de rescate económico, recibirá más”.

Afirmó que 19 millones de colombianos, dentro de los cuales están los más vulnerables y pobres del país, que hoy pagan IVA, dejarán de pagarlo y se les devolverá anticipadamente. Treinta y ocho de cada cien colombianos se van a beneficiar con esta medida.

“En segundo lugar, el que más gana, ese 10 % de más ingresos, ese 10 % más rico del país, aportará más. El que más tiene tiene que poner más, sabiendo que quien pone mayoritariamente es la reducción del tamaño del Estado”.

El Congreso será el escenario de discusión de la Ley de Rescate Económico que radicó el Gobierno. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

Pero además del recorte y de los ajustes en impuestos, Restrepo señaló que la ley busca impulsar el crecimiento, “porque si se crece más, se genera empleo; si se crece más, se generan ingresos; si se crece más, hay más inversión; si se crece más, hay más oportunidades para la gente; y si se crece más, hay más plata en el bolsillo para todos”.

También contempla el rescate de la salud, “porque lo que recibimos es que el 90 % de los colombianos no tiene acceso a medicamentos”. Una operación de rescate del sistema de salud también para garantizar que se cumplan las obligaciones con el personal médico y de salud dentro del sistema.

“Pero la ley tiene más. Hoy, independientes, micronegocios, microempresarios y pequeños empresarios están agobiados por la carga impositiva. La ley de rescate económico baja la tasa de impuesto pensando en los microempresarios, los pequeños empresarios, los emprendedores que arrancan y los medianos empresarios de este país. Nueve de cada diez empresas se beneficiarán, especialmente los micronegocios, por esta decisión”.

Estos serían los nuevos impuestos que incluirá la Ley de Rescate Económico

Anunció que el proyecto de ley de rescate económico trae cárcel para los contrabandistas y para los evasores fiscales.

“Ambas son expresiones de corrupción. Tendremos también premios a los que cumplan con sus obligaciones financieras”.

Anticipó que el Gobierno venderá activos improductivos que solo representan carga de costos para el Estado, para que esos recursos se puedan destinar a bajar la deuda que dejó el sobreendeudamiento del gobierno anterior.

“Fueron cuatro años cuando apagaron el amarillo de la bandera, que significa riqueza y esperanza, y lo convirtieron en un negro. Fueron cuatro años de derroche, de abuso de las finanzas públicas. Por eso hoy Colombia necesita esta operación de rescate para sacar a nuestro país del hueco, para traer más inversión, para generar más confianza, para generar más empleo”, concluyó Restrepo.