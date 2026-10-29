Luego de la radicación del proyecto de Ley de Rescate Económico ante la Cámara de Representantes este jueves, 29 de octubre, diferentes congresistas reaccionaron a los posibles alcances que tendría esta medida para los colombianos.

El representante a la Cámara, Óscar Benavides, señaló que el Ejecutivo estaría buscando radicar una reforma tributaria “disfrazada con el nombre de Ley de Rescate Económico”.

“Este proyecto lo único que busca rescatar son los privilegios de los amigotes ricos de Abelardo de la Espriella. Es la fórmula de siempre: beneficios para los ricos a costa de vaciarles los bolsillos a los ciudadanos de a pie”, dijo Benavides a través de su cuenta de X.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló a los medios de comunicación luego de la radicación que “los colombianos no aguantan un impuesto más”. Por esto explicó que el proyecto debe revisarse “con calma y detenimiento”.

Además, señaló que, personalmente, no aprobará iniciativas que impliquen “más gasto para el bolsillo de los colombianos”.

Dijo también que en su papel como dirigente del Senado garantizará “un debate amplio, plural y con plenas garantías para todos los sectores durante la discusión y votación del proyecto”.

Asimismo, la representante a la Cámara, Isabel Vera, criticó uno de los artículos del proyecto, señalando que facultaría al Estado con funciones “autoritarias”. Se refiere al artículo que facultaría al Gobierno a suprimir entidades durante seis meses.

“Con el cuento de la ‘eficiencia’, lo que realmente buscan es poder absoluto para desmantelar las instituciones que garantizan los derechos sociales de la gente”, dijo Vera en X.

En contraste, el senador del Centro Democrático, Christian Garcés, celebró el anuncio.

“Respaldamos la reducción del gasto ineficiente, las facultades al presidente para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades, la reducción de la tarifa del impuesto de renta a las sociedades y los artículos que beneficien la reactivación económica de los territorios, protejan el empleo y garanticen la productividad”, dijo Garcés a través de su cuenta de X.

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas, quien fue parte de la conversación pública semanas posteriores a la radicación del proyecto, también celebró el anuncio.

“Seguramente habrá aspectos de la ley que suscitarán controversia, debate, en los que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Bienvenido a esa conversación, pero en el agregado, en su conjunto, la idea de recortar el gasto en $40 billones y buscar mejorar la recaudación es una idea que merece respaldo”, dijo Cárdenas.