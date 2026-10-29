Luego de la radicación del proyecto de Ley de Rescate Económico ante la Cámara de Representantes este jueves, 29 de octubre, diferentes congresistas reaccionaron a los posibles alcances que tendría esta medida para los colombianos.
El representante a la Cámara, Óscar Benavides, señaló que el Ejecutivo estaría buscando radicar una reforma tributaria “disfrazada con el nombre de Ley de Rescate Económico”.
El Gobierno de @ABDELAESPRIELLA acaba de radicar una reforma tributaria disfrazada con el nombre de “Ley de Rescate Económico”.— Oscar Benavides (@ODBenavidesA) October 29, 2026
Este proyecto lo único que busca rescatar son los privilegios de los amigotes ricos de Abelardo de la Espriella. Es la fórmula de siempre: beneficios… https://t.co/FdholLOinO
“Este proyecto lo único que busca rescatar son los privilegios de los amigotes ricos de Abelardo de la Espriella. Es la fórmula de siempre: beneficios para los ricos a costa de vaciarles los bolsillos a los ciudadanos de a pie”, dijo Benavides a través de su cuenta de X.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló a los medios de comunicación luego de la radicación que “los colombianos no aguantan un impuesto más”. Por esto explicó que el proyecto debe revisarse “con calma y detenimiento”.
Como presidente del Senado, garantizaré un debate amplio, plural y con plenas garantías para todos los sectores durante la discusión y votación del proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado hoy por el Gobierno Nacional.— Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) October 29, 2026
Como senador, considero necesario reducir el tamaño… pic.twitter.com/yb8EuFf9Ty
Además, señaló que, personalmente, no aprobará iniciativas que impliquen “más gasto para el bolsillo de los colombianos”.
Dijo también que en su papel como dirigente del Senado garantizará “un debate amplio, plural y con plenas garantías para todos los sectores durante la discusión y votación del proyecto”.
Asimismo, la representante a la Cámara, Isabel Vera, criticó uno de los artículos del proyecto, señalando que facultaría al Estado con funciones “autoritarias”. Se refiere al artículo que facultaría al Gobierno a suprimir entidades durante seis meses.
“Con el cuento de la ‘eficiencia’, lo que realmente buscan es poder absoluto para desmantelar las instituciones que garantizan los derechos sociales de la gente”, dijo Vera en X.
🚨 ¡ALERTO que el gobierno de Abelardo de la Espriella pretende meter un mico autoritario en el Art. 7 del su ley de “Rescate Fiscal”!— Isabel Vera (@IsabelVeraPacto) October 29, 2026
Pide facultades extraordinarias para crear, fusionar o suprimir ministerios y entidades públicas a su antojo, saltándose al Congreso y…
En contraste, el senador del Centro Democrático, Christian Garcés, celebró el anuncio.
“Respaldamos la reducción del gasto ineficiente, las facultades al presidente para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades, la reducción de la tarifa del impuesto de renta a las sociedades y los artículos que beneficien la reactivación económica de los territorios, protejan el empleo y garanticen la productividad”, dijo Garcés a través de su cuenta de X.
Importante que el Gobierno de @ABDELAESPRIELLA haya radicado el proyecto de Ley de Rescate Económico. Respaldamos la reducción del gasto ineficiente, las facultades al presidente para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades, la reducción de la tarifa del impuesto de…— Christian Garcés (@ChriGarces) October 29, 2026
Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas, quien fue parte de la conversación pública semanas posteriores a la radicación del proyecto, también celebró el anuncio.
“Seguramente habrá aspectos de la ley que suscitarán controversia, debate, en los que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Bienvenido a esa conversación, pero en el agregado, en su conjunto, la idea de recortar el gasto en $40 billones y buscar mejorar la recaudación es una idea que merece respaldo”, dijo Cárdenas.
La Ley de Rescate Fiscal es un paso necesario para enfrentar la crisis de las finanzas públicas.— Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) October 29, 2026
Propone recortar $40 billones en gasto público y aumentar el recaudo. Un ajuste necesario para recuperar la sostenibilidad fiscal.
Celebro que el Gobierno haya tomado esta decisión. pic.twitter.com/on2wnLFuq0