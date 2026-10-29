La industria ferretera representa entre el 2,2 % y el 2,5 % del producto interno bruto (PIB) de Colombia, según Fenalco, y se posiciona como proveedora de sectores como la manufactura, el agro, la minería, la infraestructura y la autoconstrucción.

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La demanda de herramientas también está vinculada con el comportamiento de otras actividades productivas. Según cifras del Dane, la industria manufacturera creció el 2,9 % en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. En ese lapso, la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo aumentó el 4,6 %, mientras que la producción de muebles y acabados avanzó el 11,8 %.

En el sector agropecuario, las exportaciones agroindustriales crecieron el 12,1 % durante el primer trimestre, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta dinámica impulsa la demanda de herramientas para labores de mantenimiento, corte y adecuación de cultivos.

En este mercado participa Ranger Tools, compañía que reportó un crecimiento superior al 30 % en sus ventas durante el último año y comercializó más de seis millones de herramientas en Colombia.

“Las herramientas son un habilitador de la productividad del país”, afirmó Manuel Pico, gerente general de la empresa, al referirse a su papel en actividades industriales, agrícolas y de construcción.

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La distribución es otro componente relevante del sector. En Colombia operan más de 50.000 ferreterías, en su mayoría pequeñas y medianas empresas familiares, que representan cerca del 80 % del comercio ferretero nacional.

Estos establecimientos abastecen tanto a empresas como a consumidores que realizan reparaciones y remodelaciones. Para lo que resta de 2026, Ranger Tools prevé ampliar su oferta y fortalecer su capacidad logística y su red de distribución.