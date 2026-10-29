Colombia triplicó las transferencias internacionales en un año, según Global66

Colombia registró un crecimiento del 45 % en el volumen de transferencias internacionales durante el tercer trimestre de 2026 frente al periodo anterior, al superar los US$225 millones. Además, en un año triplicó el volumen de estas operaciones, según el informe trimestral de la fintech Global66.

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De acuerdo con la compañía, el país pasó de representar el 18 % al 35 % del total de transferencias internacionales de los cuatro mercados en los que concentra su operación: Argentina, Chile, Colombia y Perú. En septiembre, Colombia alcanzó su mayor volumen mensual, con más de US$90 millones, según Tomás Bercovich, cofundador y CEO de Global66.

El reporte también identificó los principales motivos de las operaciones desde Colombia. El 28 % correspondió a remesas y ayuda familiar; el 8 %, a estudios; el 6 %, a servicios profesionales y trabajo independiente, y el 4 %, a negocios. Los viajes y las operaciones sin una finalidad específica declarada representaron el 50 %.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos encabezó la lista con más de US$9,5 millones en transferencias, seguido de España, con más de US$9 millones; México, con más de US$5 millones, y Canadá y Chile, con más de US$4 millones cada uno.

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Colombia también se consolidó como destino de recursos internacionales. Durante el trimestre recibió más de US$24 millones provenientes de Chile, Perú y Argentina, de acuerdo con el informe.

El crecimiento de estas operaciones coincide con el aumento de las remesas que recibe el país. Según cifras del Banco de la República citadas por Global66, en 2025 alcanzaron un récord de US$13.098 millones, un incremento del 10,6 % frente al año anterior. Para 2026, la compañía proyecta que el país cierre con US$14.800 millones recibidos por este concepto.