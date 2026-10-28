Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los emprendedores a preparar sus negocios para fin de año

La temporada de fin de año concentra una parte importante de la actividad comercial en Colombia. En diciembre de 2025, las ventas reales del comercio minorista crecieron 11 % frente al mismo mes del año anterior, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin embargo, la preparación de los negocios comienza meses antes, con eventos como HotSale, Black Friday y Cyber Monday, que anticipan el periodo de mayor actividad de compras.

Para los emprendedores y las pequeñas empresas, uno de los retos consiste en diferenciar sus productos y comunicar su valor a los consumidores. En ese proceso, la presentación de la marca en redes sociales, anuncios, catálogos y páginas de venta puede influir en las decisiones de compra.

Ante este escenario, la inteligencia artificial (IA) ofrece herramientas para desarrollar materiales comerciales y mejorar la identidad visual de los negocios sin necesidad de grandes inversiones en diseño.

Una de las metodologías que propone este enfoque es el ‘Diseño Conversional’, creado por Laura Blago, quien ha ayudado a más de 5.400 emprendedores y ha participado como conferencista en espacios empresariales como la reciente Feria Effix.

“El ‘Diseño Conversacional’ consiste en diseñar pensando en una sola cosa: que la persona haga clic, escriba o compre. No se trata de crear algo bonito por gusto, sino de guiar al consumidor hacia la venta. En la temporada de fin de año, cuando los compradores encuentran múltiples opciones y comparan productos antes de elegir, una presentación profesional puede ayudar a que una marca se diferencie, comunique mejor la calidad de lo que ofrece y aumente el valor percibido de sus productos. Los negocios deben empezar a prepararse desde ya, en lugar de esperar hasta diciembre, cuando la competencia por captar compradores es mayor”, explica Laura Blago.

La metodología comprende cinco pilares: marca, anuncios, producto, páginas de venta y experiencia final. Estos elementos buscan construir una identidad reconocible, comunicar las características de la oferta, simplificar las transacciones y fomentar la recompra.

Con herramientas de IA, los emprendedores pueden crear fotografías publicitarias, producir videos, adaptar anuncios a distintos públicos y desarrollar páginas web con una identidad visual coherente. Estas aplicaciones también hacen parte de IA Box Pack, el programa de formación de Blago sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios.