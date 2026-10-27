Cox firma contrato de energía renovable con EPM por 40 millones de euros

Cox firmó un contrato de compraventa de energía a largo plazo con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para suministrar cerca de 115 gigavatios hora (GWh) anuales de energía renovable en Colombia.

El acuerdo contempla una inversión de 40 millones de euros, tendrá una duración de 15 años y comenzará a incorporarse progresivamente a la actividad comercial de EPM a partir de 2027.

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El suministro estará respaldado por una cartera de proyectos solares fotovoltaicos que Cox desarrolla en diferentes municipios del país, con una capacidad instalada conjunta de 58 MWp. La entrada en operación de los parques determinará la incorporación gradual de la energía contemplada en el contrato.

Según las estimaciones de la compañía, cuando todos los proyectos estén operativos, la generación asociada al acuerdo tendrá el potencial de abastecer un consumo equivalente al de cerca de 55.000 hogares y evitar la emisión de más de 45.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año.

La operación refuerza la presencia de Cox en Colombia, mercado en el que está desde 2021 y donde desarrolla más de 20 proyectos fotovoltaicos en el país.

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“Este nuevo PPA refuerza nuestra estrategia de crecimiento en Colombia y consolida la solidez de nuestra plataforma de energías renovables en el país”, señaló Alejandro Huertas, country manager de Cox en Colombia.

El acuerdo también se enmarca en el plan de expansión de la compañía en Latinoamérica, región en la que busca desarrollar infraestructura relacionada con el suministro de agua y energía.