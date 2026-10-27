Juan Pablo Saldarriaga asume la presidencia de Chubb Seguros Colombia

Chubb Seguros Colombia nombró a Juan Pablo Saldarriaga como presidente de la compañía, cargo que desempeñaba de manera interina desde junio de 2026. El ejecutivo reportará a Mario Romanelli, presidente regional para América del Sur de Chubb América Latina.

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Saldarriaga cuenta con cerca de 20 años de experiencia en la industria aseguradora. Se incorporó a Chubb, entonces ACE, en 2014 y desde entonces ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo en el negocio de Surety y P&C.

Antes de llegar a la compañía, desarrolló su carrera profesional en Allianz y AXA Colpatria.

El nuevo presidente es ingeniero de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Medellín.

Mario Romanelli destacó la trayectoria del ejecutivo y manifestó su confianza en que su liderazgo contribuirá a impulsar el crecimiento de la aseguradora y fortalecer su presencia en el mercado colombiano.

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“Colombia es un mercado estratégico para Chubb en América Latina”, afirmó Romanelli, quien también señaló la importancia del trabajo conjunto con el equipo de la compañía, agentes, corredores y socios de distribución para continuar desarrollando su propuesta de valor.

El nombramiento se produce en un mercado que la compañía considera estratégico dentro de su operación regional.