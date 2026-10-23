De las redes de contacto a la carga mental: tres miradas al liderazgo en la plenaria del Círculo de Mujeres Semana Dinero

Desde sus mesas en el Club Metropolitan de Bogotá, el pasado jueves 22 de octubre, más de 150 mujeres siguieron una jornada que empezó con una lección de estrategia, pasó por el relato de un terremoto y terminó con una explicación de por qué el cerebro se agota. Eran directivas y empresarias afiliadas al Círculo de Mujeres Semana Dinero, una comunidad que en tres años ha reunido a más de 400 líderes. La jornada fue el octavo encuentro que las ha reunido durante 2026.

La primera en hablar fue Sandra Suárez, expresidenta del Círculo y hoy directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la entidad estatal que atiende a la población en situación de vulnerabilidad. Su charla, El poder de saber con quién: la estrategia relacional para alcanzar tus objetivos, propuso cambiar la pregunta con la que muchas profesionales encaran su carrera, apoyada en el libro Who Not How. “Lo más importante es qué quiero y después quién me acerca a lo que quiero”, afirmó. Citó un aprendizaje de la Universidad de Harvard, según el cual las oportunidades durante la década de los veinte años dependen de lo que se estudió, las de los treinta, de a quién se conoce y cuando se llega a la década de los cuarenta años y posteriores, de quién conoce a la persona.

La primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, junto a Sandra Suárez, expresidenta del Círculo y actual directora del Departamento para la Prosperidad Social Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Suárez cuestionó la costumbre de sobrecalificarse. “Estás invirtiendo tu energía en una estrategia que no es la correcta para lo que quieres lograr”, le dijo a una mujer que, con un MBA y otra maestría, pensaba estudiar más para llegar a la alta dirección de una empresa.

Después, la expresidenta de la comunidad compartió escenario con la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, en una conversación sobre liderazgo con propósito, influencia y transformación social. Pineda contó que ocupar ese cargo nunca estuvo en sus planes y lo asume hoy como una oportunidad de servir.

En el diálogo, conversaron sobre lo que fue el terremoto del 10 de agosto, primer día hábil del Gobierno. Pineda viajó a Pereira de inmediato y desde allí activó una red de voluntarias conocida como Tigresas de la Patria, nacida en la campaña. Con casi 30 puntos de acopio movilizaron más de 6.000 toneladas de ayudas en cerca de dos meses. “Yo he decidido no ser la compañera del presidente, sino ser una luchadora y una trabajadora por las causas del país”, afirmó. De las 35 gerencias regionales del DPS, añadió, 33 las ocupan mujeres de ese equipo: “Tengo claro quién soy y eso es lo que me sostiene”, afirmó.

Marian Rojas Estapé, psiquiatra, escritora y speaker española, autora de libros divulgativos sobre el cerebro y las emociones Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La tercera voz, a las diez de la mañana, fue la de Marian Rojas Estapé, psiquiatra, escritora y speaker española, autora de libros divulgativos sobre el cerebro y las emociones. Entre ellos Cómo hacer que te pasen cosas buenas (2018), que enseña a entender el funcionamiento cerebral y a gestionar el estrés; Encuentra tu persona vitamina (2021), sobre cómo los vínculos con padres, pareja e hijos nos fortalecen o debilitan; y Recupera tu mente, reconquista tu vida (2024), que dio nombre a su charla y trata de la dopamina, las distracciones y las redes sociales.

Rojas explicó que el estrés sostenido agota la corteza prefrontal, la región del cerebro que permite concentrarse y postergar impulsos, y que ese desgaste lleva a buscar alivio en lo superficial. Se detuvo en la carga mental, esa lista de pendientes pequeños que muchas mujeres llevan en la cabeza, y recomendó escribirlos para descargarla. Sobre la culpa fue más lejos: “La culpa no aparece porque estés haciendo algo mal, sino porque estás eligiendo entre dos cosas que te importan”. Propuso tres verbos: renunciar, delegar y aceptar un resultado suficientemente bueno, y habló del deporte, el sueño y la vitamina D como apoyos.

La agenda fue tan variada como el auditorio, y al terminar quedó una tarea concreta. Suárez había pedido fotografiar su diapositiva, escoger un objetivo y anotar al lado el nombre de quien puede acercarlas a él, un ejercicio que bien podría empezar en la mesa de al lado.