Dalis Montenegro, la contadora que se hizo experta en tecnología como autodidacta y hoy lidera una empresa aliada del gigante Microsoft

Graduada en contaduría pública, se apasionó por la tecnología y de manera autodidacta, a punta de manuales, se hizo experta. Hoy dirige una compañía con 80 empleados y sedes en Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. “Durante años se decidió por la independencia, instalando software, hardware y automatizando empresas, hasta que en 1999 se dio a la tarea de buscar en el mercado el mejor ERP –sistemas integrados que automatizan todos los procesos de las empresas– para ofrecerlo como una propuesta innovadora.

La búsqueda la llevó hasta Axapta, un desarrollo danés inédito en Colombia que Microsoft compró en 2004 y rebautizó Dynamics 365. Cuatro años después, ella y su esposo fundaron Dynamics IT, una compañía que instala ese sistema en otras empresas y que la ha convertido en Partner del Año (2011 y 2021) del gigante estadounidense. Un momento difícil ocurrió al poco tiempo de empezar la operación: su esposo falleció y se quedó sola al frente del negocio y al cuidado de sus cuatro hijos.

“Durante los primeros meses, mientras lográbamos cerrar nuevos proyectos, tuve que asumir el pago de la nómina con recursos propios”, recuerda. Hoy tiene entre sus clientes a empresas en China y marcas nacionales como Mario Hernández y Agrocampo. “Siempre me ha parecido que la tecnología no debe verse como algo complejo, no hay que meterle tanto vocabulario técnico. En la simplicidad está el éxito de los procesos de implementación y también de la innovación”.