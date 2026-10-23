Paola Varela: “Siempre he hecho más de lo que se esperaba de mí”

“He llegado a donde estoy por mi convicción de ir siempre un paso más adelante”, asegura esta administradora de empresas, especialista en Finanzas y Negocios Internacionales. A los 17 años, empezó digitando demandas como secretaria de un abogado. Después llegó al sector bancario, en el que escaló hasta liderar el área de Crédito de Banca Personal.

Hace 21 años trabaja en la industria de papel y cartón corrugado, y hoy preside Empaques Industriales de Colombia, una de las empresas más importantes del sector. Recuerda que cuando asumió el rol, en 2018, la empresa estaba en una situación compleja. Darle la vuelta se volvió un propósito personal. “Era un asunto de visión y convicción. Cuando le prometes a 600 familias salir adelante, tienes que cumplir”.

Después de seis años de trabajo arduo y el apoyo de accionistas y colaboradores, logró recuperarla y hacerla sostenible. Atiende al 90 por ciento de los sectores de la economía y quiere ser la mejor opción a la hora de “proteger la integridad de los productos empacados en cajas de cartón”.

Su premisa es el liderazgo con propósito, y la inclusión y diversidad como una decisión estratégica para enriquecer equipos. “No es posible dirigir una organización sin considerar a las personas como la principal fuente de inspiración”.

El tango es otra de sus pasiones, una forma de “conectar mente, cuerpo y alma”. Disfruta su rol como mamá y cree que, tanto en el escenario, como en la vida, hay que “vivir con pasión, conexión y convicción”.