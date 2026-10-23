Empresarias de Alto Impacto

Dina Díaz: de vender puerta a puerta a construir un grupo de 14 empresas con mil empleados en nómina

Esta administradora de empresas dice que “la escuela de los fracasos” fue lo que la preparó para el éxito. En 2005 fundó Power Services, que luego se expandió hasta convertirse en un grupo empresarial que opera en vigilancia, aseo residencial, fumigación y energía solar, entre otras áreas.

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Redacción Semana
23 de octubre de 2026 a las 5:25 p. m.
Dina Diaz, fundadora y CEO de Power Services
Dina Diaz, fundadora y CEO de Power Services Foto: Círculo de Mujeres Semana Dinero

De tocar puertas con sueños e incertidumbre a fundar una empresa y construir un conglomerado de 14 compañías con mil empleados. Esta administradora aprendió a “convertir los desafíos en oportunidades”. Inició su camino en distintos negocios, desde buscar créditos para comprar y comercializar radios hasta vender CDs puerta a puerta. “Esos aprendizajes me prepararon para lo que vino después”, dice.

En 2005 fundó Power Services, empresa de servicios de aseo, cafetería, jardinería, mantenimiento locativo y control de plagas. El punto de inflexión llegó cinco años después, cuando su equipo administrativo decidió retirarse en bloque, sin previo aviso, y ella quedó sola al frente de la operación. Se propuso, entonces, entender a profundidad lo que necesitaba el negocio. Así, profesionalizó cada línea, desde el aseo hasta la jardinería y la limpieza en alturas, con maquinaria que reducía tiempos y riesgos laborales.

Hoy suma 70 clientes en Bogotá, Cali, Manizales y Chocó, y prepara su expansión internacional. Los desafíos la llevaron a diversificar y crear un grupo empresarial, que se compone de firmas como Seguridad Cosmos (vigilancia), Open In House (aseo residencial), Xian Company (fumigación), Solé (energía solar), Star Royal (asesorías ante ARL y aseguradoras), Lennox (seguros) y Defendra, plataforma que usa inteligencia artificial para automatizar procesos. “Ser empresario es mucho más que generar empleo y prestar un servicio, es aportar al crecimiento del país”.