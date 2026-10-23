Dina Díaz: de vender puerta a puerta a construir un grupo de 14 empresas con mil empleados en nómina

De tocar puertas con sueños e incertidumbre a fundar una empresa y construir un conglomerado de 14 compañías con mil empleados. Esta administradora aprendió a “convertir los desafíos en oportunidades”. Inició su camino en distintos negocios, desde buscar créditos para comprar y comercializar radios hasta vender CDs puerta a puerta. “Esos aprendizajes me prepararon para lo que vino después”, dice.

En 2005 fundó Power Services, empresa de servicios de aseo, cafetería, jardinería, mantenimiento locativo y control de plagas. El punto de inflexión llegó cinco años después, cuando su equipo administrativo decidió retirarse en bloque, sin previo aviso, y ella quedó sola al frente de la operación. Se propuso, entonces, entender a profundidad lo que necesitaba el negocio. Así, profesionalizó cada línea, desde el aseo hasta la jardinería y la limpieza en alturas, con maquinaria que reducía tiempos y riesgos laborales.

Hoy suma 70 clientes en Bogotá, Cali, Manizales y Chocó, y prepara su expansión internacional. Los desafíos la llevaron a diversificar y crear un grupo empresarial, que se compone de firmas como Seguridad Cosmos (vigilancia), Open In House (aseo residencial), Xian Company (fumigación), Solé (energía solar), Star Royal (asesorías ante ARL y aseguradoras), Lennox (seguros) y Defendra, plataforma que usa inteligencia artificial para automatizar procesos. “Ser empresario es mucho más que generar empleo y prestar un servicio, es aportar al crecimiento del país”.