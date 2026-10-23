Carolina Rojas: “Mi propósito es formar empresarios que ayuden a crear más empresarios”

“Cambié los tubos de ensayo por sonrisas”, afirma esta química, egresada de la Universidad Nacional, que desde hace 25 años se dedica a formar empresarios de Yanbal Colombia. Después de graduarse, trabajó dos años con el científico Manuel Elkin Patarroyo, desarrollando vacunas, pero al conocer de cerca la labor de su mamá en la formación de líderes, decidió seguir sus pasos.

Aprendió, entonces, cómo funciona el mundo de los empresarios “interdependientes”, cuyas empresas no hacen parte de Yanbal, pero comercializan sus productos. La multinacional les hace un contrato, los forma, les ofrece beneficios y ambas partes construyen una relación. Por medio de su empresa, Rojas se dedica a acompañarlos, asesorarlos y ayudarlos a construir comunidades.

“Mi propósito es formar empresarios que ayuden a crear más empresarios”, dice. Su trabajo irradia a 35.ooo familias en las que siembra la mentalidad de que cada uno hace un mejor país desde donde puede. “He ido formando líderes que, a su vez, han ido construyendo comunidades, que forman nuevos líderes. Es cambiar la suma por un factor multiplicador”.

Cree en el valor de divulgar el mensaje de que siempre existen alternativas. Por esa razón, con la Fundación Juanfe han apoyado a 6.000 niñas y adolescentes vulnerables en el desarrollo de capacidades para generar sus propios ingresos. “Les enseñamos actividades que les gusten y sean rentables, y nos enfocamos en recordarles lo valiosas que son y el futuro que pueden construir”.