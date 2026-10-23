Marisol Pabón, la administradora que convirtió la enfermedad en un impulso para transformar las vidas de otras mujeres

El 2013 fue un año parteaguas para ella. Tenía 35 años, le diagnosticaron cáncer de colon y, mientras asistía a las jornadas de tratamiento contra la enfermedad, empezó a ayudar a otros pacientes. Lo que en un principio fue un acto de solidaridad espontáneo terminó convirtiéndose en su razón de ser.

Por eso creó Fundasol 126, con el fin de apoyar a pacientes con cáncer y a sus familias. Hoy, su organización ha impactado la vida de 30.000 personas, muchas de ellas mujeres y adolescentes víctimas de maltrato. Pabón, así mismo, es presidenta ejecutiva de Wo’Man Equity, una plataforma que busca promover una conversación necesaria sobre equidad de género que convoque a mujeres y hombres.

“Nos enfocamos en hacer posible que una mujer se reconozca y se ame. Quien apoya a una mujer crea una onda expansiva de bienestar en la sociedad”, dice esta coach profesional de dinámicas de alto impacto y firewalking, nacida en Bogotá, madre de dos hijos y trainer coach en programación neurolingüística certificada por The Society of NLP, disciplina en la que, remarca, se ubica entre las profesionales de mayor nivel en el país.

“Quien sana a una mujer, sana a una sociedad entera”, asegura Pabón, que dirigió la edición 2025 del Women Economic Forum Colombia. Convencida del poder que tienen las acciones altruistas en una época en la que el éxito se asocia a los logros individuales, eligió convertir una experiencia personal en una causa comunitaria que impulsa la transformación de los otros.