Empresarias en la resiliencia

Omaira Buitrago, una filántropa multiempresa detrás de 25 años de historias de recuperación

Cofundadora de una universidad, de un centro de rehabilitación que tiene un departamento de investigación y de una fundación, la santandereana cuenta cómo la adversidad se convirtió en su motor.

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Redacción Semana
23 de octubre de 2026 a las 7:50 p. m.
Omaira Buitrago es fundadora y CEO de Neurotrauma Center y Cuidamed y la Fundación Mujer y Hogar
Omaira Buitrago es fundadora y CEO de Neurotrauma Center y Cuidamed y la Fundación Mujer y Hogar Foto: Círculo de Mujeres Semana Dinero

Un accidente dejó a uno de sus hijos con un trauma craneoencefálico severo que necesitó 28 cirugías. De ahí nació su convicción: “Siempre es posible encontrar esperanza”. Buscó especialistas hasta conseguir a dos neurocirujanos del Hospital Johns Hopkins, en Estados Unidos, que reconstruyeron el cráneo de su hijo.

De regreso al país, decidió que “otras familias merecen tener la mejor atención” y fundó Neurotrauma Center, un centro de atención integral que funciona en Colombia y Panamá. Allí opera Cuidatech, un departamento de investigación que tiene convenios con universidades nacionales y extranjeras, y trabaja en el desarrollo de dos patentes.

Sus avances han contribuido a rehabilitar y reincorporar a la vida productiva a unas 5.000 personas. Administradora de Empresas, con especialización en Educación y maestría en Finanzas, Buitrago comenzó su labor social hace 25 años, cuando la violencia trajo a Bucaramanga a decenas de familias desplazadas. Alquiló una casa en el barrio San Alonso y la dispuso como lugar de paso para aquellos que necesitaban atención en los centros médicos.

De ese gesto nació la Fundación Mujer y Hogar, un hogar comunitario que puede albergar a 80 niños de 0 a 5 años –llamado Mafecitas– y a mujeres cabeza de hogar que se emplean en unidades productivas de panadería, banquetería y confecciones. Ese recorrido le valió el Premio Mujer Cafam Bucaramanga 2025. “Las adversidades que he vivido y las que viven otros se transformaron en propósito”.