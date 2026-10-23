Omaira Buitrago, una filántropa multiempresa detrás de 25 años de historias de recuperación

Un accidente dejó a uno de sus hijos con un trauma craneoencefálico severo que necesitó 28 cirugías. De ahí nació su convicción: “Siempre es posible encontrar esperanza”. Buscó especialistas hasta conseguir a dos neurocirujanos del Hospital Johns Hopkins, en Estados Unidos, que reconstruyeron el cráneo de su hijo.

De regreso al país, decidió que “otras familias merecen tener la mejor atención” y fundó Neurotrauma Center, un centro de atención integral que funciona en Colombia y Panamá. Allí opera Cuidatech, un departamento de investigación que tiene convenios con universidades nacionales y extranjeras, y trabaja en el desarrollo de dos patentes.

Sus avances han contribuido a rehabilitar y reincorporar a la vida productiva a unas 5.000 personas. Administradora de Empresas, con especialización en Educación y maestría en Finanzas, Buitrago comenzó su labor social hace 25 años, cuando la violencia trajo a Bucaramanga a decenas de familias desplazadas. Alquiló una casa en el barrio San Alonso y la dispuso como lugar de paso para aquellos que necesitaban atención en los centros médicos.

De ese gesto nació la Fundación Mujer y Hogar, un hogar comunitario que puede albergar a 80 niños de 0 a 5 años –llamado Mafecitas– y a mujeres cabeza de hogar que se emplean en unidades productivas de panadería, banquetería y confecciones. Ese recorrido le valió el Premio Mujer Cafam Bucaramanga 2025. “Las adversidades que he vivido y las que viven otros se transformaron en propósito”.