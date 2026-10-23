Floralba Núñez: “El desarrollo económico significa generar confianza, compartir conocimiento y conectar mercados”

Su trabajo consiste en abrirles las puertas a colombianos que buscan invertir en finca raíz en Estados Unidos. Nació en Bogotá, se crió en Cali, estudió Economía, tuvo siete joyerías y en el año 2000 se radicó en Miami para sacar adelante, sola, a sus dos hijas y construir su camino profesional en un país y un idioma que le eran ajenos.

Allí sacó una licencia para trabajar como asesora de bienes raíces y se especializó hasta volverse referente del mercado inmobiliario. En vez de buscar clientes locales, ayudó a inversionistas colombianos a adquirir propiedades en el exterior. En 2004 comenzó a trabajar como asesora internacional, seis años después fundó Finca Raíz en Miami, enfocada principalmente en clientes de Colombia, y recientemente, Finca Raíz International Realty Corp, que ya opera directamente con el mercado de Estados Unidos.

En 2017 fue presidente enlace para Colombia de la National Association of Realtors (NAR), el gremio inmobiliario más grande del mundo (reúne a 1,4 millones de profesionales). Es parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana de Miami. Su modelo está basado en una gran red de aliados para acompañar a sus clientes.

El aporte al desarrollo económico del sector no lo mide solo por el número de transacciones. “Significa compartir conocimiento, conectar mercados y lograr que una relación profesional pueda convertirse en nuevas oportunidades para muchas otras personas”. Es autora del libro Miami al alcance de todos.