Eliana Ayala: de vendedora a dueña de una empresa de productos para mascotas que atiende a 2.500 clientes en el Valle del Cauca

Ingeniera industrial especialista en Finanzas, se formó en la distribuidora de mascotas de su padre, donde pasó de comercial a jefe de compras. Ese conocimiento del negocio la llevó, en 2019, siendo madre cabeza de familia de tres hijos, a fundar su propia empresa: Grupo Cadaya, que distribuye alimento y productos para mascotas en 41 municipios del Valle del Cauca.

“Mi única opción era ser empresaria, y ese siempre fue el reto”, afirma. Ayala inició su empresa con tres personas y una moto. A medida que la demanda creció, se vio obligada a montar una flota propia de 12 vehículos. Desde sus dos sedes en Cali atiende a 2.500 clientes activos, entre tiendas, clínicas veterinarias y criaderos.

El momento más difícil llegó con la pandemia: decidió mantener el contrato de sus seis comerciales, así no hubiera mercancía para vender. Cuando el abastecimiento se normalizó, la compañía creció 300 por ciento, revela. “Fue duro, pero nunca dejamos de creer que podíamos salir adelante”.

Con 51 empleados y ventas anuales de cinco millones de dólares, ya tiene personal en Bogotá para dar el salto a una operación nacional. Acaba de lanzar Pet Science, su línea de medicamentos para mascotas, con la que planea entrar a Panamá y Chile.

“Este es un gremio machista, en el que me he ido abriendo camino, parándome firme y sin hablar fuerte”. En paralelo, capacita a mujeres, en su mayoría cabeza de hogar, para montar su propio punto de venta y las conecta con capital semilla.