Ana Ibarra: la abogada que transformó su historia personal en una empresa que le abre oportunidades al Pacífico

Para esta abogada pastusa, ser empresaria es abrir una ventana hacia los territorios más empobrecidos y responder a sus necesidades y carencias. Criada en Tumaco (Nariño), aprendió desde muy joven que hay realidades sociales como la pobreza y el abandono institucional, que se comprenden mejor cuando se conocen de cerca.

Reconocida con la distinción Andrés Bello por sus resultados en las Pruebas Saber, antes Icfes, pudo hacer su pregrado en Derecho gracias a una beca. Con especializaciones en Derecho Procesal Penal y Comercial, y maestrías en Derecho Penal Internacional, Empresarial y Violencia de Género, su sensibilidad social y formación jurídica la llevaron a dirigir establecimientos penitenciarios en Tumaco, Pasto y Cali, así como a ser asesora de la Policía en prevención del reclutamiento infantil.

Hace 12 años fundó en Cali el Grupo Axir, un conglomerado que trabaja en áreas como seguridad y asesoría jurídica. Integra cinco filiales, Grupo Amiq, Podencos, Grupo Soluciones Empresariales, Sumando Jóvenes y la constructora Vigrup, y genera 180 empleos directos y 370 indirectos.

En la fundación Sumando promueve espacios de formación y acompañamiento con niñas y jóvenes vulnerables. Hoy busca, además, poner todo su saber al servicio del país como Procuradora Regional de Juzgamiento del Valle, Cauca y Nariño y acercarse al sueño de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. “Quiero incentivar a los jóvenes vulnerables a estar preparados para materializar sus sueños”.