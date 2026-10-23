Catalina Hoyos: la abogada que se convirtió en un referente para la justicia tributaria en Colombia

Lleva dos décadas catapultando su firma como asesora estratégica de las principales multinacionales del país. Ha combinado el litigio de alto impacto con la docencia y las conferencias internacionales.

La adversidad también ha trazado el rumbo de su liderazgo. Primero fueron sus padres, que fallecieron cuando era muy joven. Esa tragedia la hizo tomar la decisión de hacer su propio camino como empresaria. Así fundó Godoy, junto a su esposo, una firma que hoy es líder en el mercado de servicios legales y que ocupa posiciones de liderazgo en Colombia en reconocidos rankings jurídicos como Chambers, Legal 500 e ITR.

Hoyos es, además, vicepresidenta del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Esos esfuerzos casi le cuestan la vida. Descuidó su salud y se convirtió en paciente oncológica. “Yo era la supermujer: no le decía que no a una clase, a una conferencia ni a un cliente. Cuando me enfermé, me dije: ‘¿Qué estoy haciendo? Tengo una familia, un esposo, unas mascotas y unos amigos, y los tengo que cuidar. No puedo dejar de vivir mi vida por ser una mujer exitosa’”.

Su vivencia transformó la visión de responsabilidad social de su firma, que hoy impulsa becas educativas y acompaña a niños con cáncer. “Aprendí a delegar y a confiar en mis equipos, y sobre todo a que tiene que haber tiempo para ayudar a otros. No es solo girar un cheque: es estar con un niño, darle un abrazo y decirle: ‘Yo también pasé por esas, lo superé y tú también lo vas a lograr’”.