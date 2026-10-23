Alejandra Torres, la mujer que le habló de sostenibilidad al sector financiero y de negocios

Entró al sector financiero en 1993, con 22 años, y fue reconocida como mejor analista para Colombia por Institutional Investor, publicación especializada de la industria financiera internacional. Su vida dio un giro en 2002, después de terminar su maestría en Estudios Latinoamericanos en UC Berkeley: “Me quité el sastre y decidí dedicarme al medioambiente”.

Su manejo de las cifras la ayudó a construir una propuesta para hacer rentable la sostenibilidad. En 2005 tomó las riendas de Grupo Contempo, la constructora de su familia, y sentó una gobernanza que fue la base de su papel pionero en construcción sostenible en el país –años después, esa gobernanza le permitió a Contempo lograr la certificación como Empresa B, un modelo que exige cumplir estándares ambientales y sociales certificados–.

Torres cofundó, así mismo, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, gremio que hoy reúne 250 empresas y que presidió sus primeros cuatro años. En 2012, asumió la jefatura de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Ambiente, desde donde impulsó la participación de Colombia en la elaboración y puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Su trayectoria la llevó a presidir Sistema B Colombia y a fundar Academia Musas, mentoría de liderazgo por la que ya han pasado 3.400 mujeres en 35 países. “La sostenibilidad genera un cambio de paradigma y convierte a las empresas en vehículos de transformación social”.