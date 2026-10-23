Neymar tomó una decisión, escogió entre Bolsonaro y Lula da Silva, y causó revuelo en Brasil

El jugador Neymar, uno de los más importantes del fútbol brasileño en los últimos años, expresó su apoyo a la candidatura presidencial del conservador Flávio Bolsonaro, quien se medirá el próximo domingo en un reñido balotaje en Brasil con el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

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El máximo goleador histórico de la Selección de Brasil y actual jugador del Santos apoyó en el pasado al padre de Flávio, el exmandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022). Esta vez, mantiene esa línea política y vuelve a expresar públicamente su respaldo a la derecha brasileña.

Sin embargo, no se había pronunciado hasta ahora en esta campaña presidencial. “¿Cuál era el número de la camiseta de Neymar en el Barcelona? Era el once”, dice el diputado Nikolás Ferreira, del ala de Bolsonaro, en un video publicado en Instagram.

“¿Y once más once da cuánto?”, se pregunta el parlamentario antes de girar la cámara para mostrar al futbolista respondiendo y formando con los dedos el número 22, que corresponde al de Flávio en las urnas para la segunda vuelta de la elección.

“No es sobre política, es solo fútbol aquí”, dice Ferreira, una de las figuras más conocidas de la derecha en el Congreso de Brasil, en un comentario con tono irónico publicado en redes sociales.

Neymar apoyó en 2022 la fallida reelección de Jair Bolsonaro, quien hoy está en prisión por presunta intención de golpe de Estado frente a Lula da Silva. El futbolista dijo en ese momento que el entonces presidente representaba “valores parecidos” a los suyos.

Neymar delantero del Santos de Brasil. Foto: Getty Images

Flávio Bolsonaro, de 45 años de edad, llega a la segunda vuelta presidencial en un intento de empate técnico con Lula da Silva, de 80 años, según encuestas locales.

Alta tensión en las elecciones en Brasil

El sondeo genera expectativas en el campo de Lula da Silva tras su derrota en la primera vuelta del 4 de octubre pasado contra el hijo del expresidente Bolsonaro, por el 47 % al 45 % de los votos.

Con manifestaciones masivas en las calles y redes sociales, la izquierda ha recuperado el optimismo de cara al balotaje del domingo tras una campaña para la primera vuelta que Lula da Silva calificó como la más “desorganizada” en décadas.

El domingo 25 de octubre, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se verán las caras en las urnas en medio de un ambiente polarizado y fuertes reclamos entre los dos candidatos a la presidencia. Foto: AP Photo/Andre Penner

A lo largo de esta semana, Lula ha anunciado que revelará su secreto bancario, telefónico e intereses empresariales, así como los de su esposa y cinco hijos, siempre y cuando Flávio Bolsonaro también lo haga. El reto fue planteado durante el polémico debate televisado que protagonizaron el pasado domingo.