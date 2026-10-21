Lo di todo, pero ¿quién se tomó el tiempo de conocerme?

Hay derrotas que no duelen por lo que se pierde, sino por todo lo que se entregó. Duele haber trabajado con convicción, haber sostenido responsabilidades difíciles y, al final, sentir que nada de eso bastó para que alguien preguntara quién eras, qué habías construido o qué había detrás de tus decisiones.

Detrás de cada cargo hay una persona. Hay conocimiento, dudas, esfuerzo y decisiones que no siempre se ven. Hay noches sin descanso, conversaciones familiares aplazadas y una salud que muchas veces paga en silencio el precio del compromiso. También hay personas que procuran actuar con ética y transparencia, incluso cuando hacerlo resulta incómodo.

Por eso, cuando una etapa termina sin una conversación honesta, la herida va más allá de lo laboral. No solo se cierra una puerta: queda la sensación de que nadie quiso mirar de frente la historia que había detrás de los resultados.

No siempre duele perder un cargo. A veces duele más descubrir que nunca hubo una verdadera voluntad de conocerte.

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Las organizaciones hablan de indicadores, productividad, competencias y resultados. Y deben hacerlo. Evaluar, exigir y decidir forma parte de su responsabilidad. Pero ningún tablero de control cuenta toda la historia. Las cifras muestran qué ocurrió, pero rara vez explican las condiciones, los obstáculos y el costo humano que hicieron posible cada resultado.

Evaluar con justicia exige escuchar, contrastar y comprender el contexto. No se trata de evitar decisiones difíciles, sino de tomarlas con rigor, transparencia y respeto. Confiar no es creer ciegamente, sino concederle al otro el derecho a ser escuchado antes de ser juzgado. Es preguntar antes de asumir y verificar antes de convertir una percepción en sentencia.

Cuando ese espacio no existe, aparece una tristeza difícil de nombrar: sentir que la experiencia, el compromiso y los resultados no alcanzaron siquiera para merecer una conversación. Entonces, la pregunta deja de ser personal y se vuelve colectiva: ¿de qué sirve hablar de talento si no estamos dispuestos a conocerlo? ¿Qué clase de liderazgo exige resultados, pero no se detiene a reconocer a la persona que los hizo posibles?

Durante años hemos admirado a quienes parecen poder con todo: quienes resuelven, responden a cualquier hora y siempre encuentran una forma de cumplir. Sin darnos cuenta, convertimos la disponibilidad permanente en prueba de lealtad y el agotamiento en una medalla.

Pero ningún trabajo debería pedirnos la salud, la familia o la vida entera como garantía de compromiso. La responsabilidad es una virtud; la autoexplotación no. Nadie debería vivir demostrando todos los días que merece el lugar que ocupa.

Cuando una etapa profesional termina de manera dolorosa, también nos obliga a revisar las horas entregadas, los momentos familiares aplazados y las partes de nosotros mismos que invertimos en un proyecto que parecía tener sentido. Por eso necesitamos una idea más humana del éxito. Alcanzar metas importa, pero también importa cómo llegamos a ellas y qué queda de nosotros al final. La verdadera excelencia no debería exigir que desaparezcamos como personas para existir como profesionales.

Actuar con transparencia, defender decisiones sustentadas en criterios técnicos y procurar resultados verificables conserva su valor, incluso cuando nadie lo reconoce y el desenlace no es el esperado.

La ética no es una estrategia para ganar aprobación ni una póliza que garantice permanencia. Es una brújula. Y adquiere verdadero sentido cuando el camino se vuelve incierto, cuando actuar correctamente tiene un costo y cuando sería más fácil guardar silencio.

Sin embargo, que la ética no dependa del reconocimiento no significa que las organizaciones estén exentas de actuar con justicia. Las responsabilidades deben evaluarse y las decisiones deben poder explicarse. Escuchar a una persona no debilita la autoridad; la hace legítima. Un liderazgo que no escucha puede imponer, pero difícilmente inspira confianza.

No todas las decisiones serán favorables. Los cargos terminan, las estructuras cambian y las instituciones continúan. Sin embargo, la forma en que una organización cierra una etapa dice tanto de su cultura como la manera en que celebra sus logros. En los momentos difíciles, los valores dejan de ser palabras y se convierten, o no, en conducta.

Una de las lecciones más duras es aceptar que podemos entregar lo mejor de nosotros y, aun así, no controlar la mirada de los demás. Podemos hacer un trabajo honesto y descubrir que alguien decidió nuestra historia sin haberla escuchado completa. El mérito no siempre recibe justicia inmediata, pero una decisión laboral no resume una vida. Un cargo no contiene todo el conocimiento de una persona, y su final no borra los resultados alcanzados, la experiencia adquirida ni los principios defendidos. Somos más que la última evaluación, el último rumor o la última puerta que se cerró.

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A quienes dirigen equipos e instituciones les queda una responsabilidad ineludible: antes de decidir sobre alguien, escuchen su perspectiva, revisen su gestión y permitan que los hechos pesen más que las impresiones. No para garantizar la permanencia de todos, sino para impedir que la exigencia pierda su humanidad.

Y a quienes hoy sienten que dieron demasiado y no fueron comprendidos, quiero decirles algo: su dolor es legítimo. También lo son la tristeza, la rabia y las preguntas sobre lo que pudo ser distinto. No hace falta fingir indiferencia para demostrar fortaleza. A veces, ser fuerte consiste en reconocer la herida y negarse a vivir de nuevo sin límites.

Tal vez el aprendizaje más importante sea este: cuidar la salud, defender el tiempo propio y estar presentes para quienes amamos no nos hace menos comprometidos. Nos recuerda que el trabajo es parte de la vida, no su dueño.

Al final, los cargos son temporales. Permanecen la manera en que actuamos, las personas a las que ayudamos y la huella que dejamos. No siempre podremos controlar las decisiones de otros, pero sí podemos decidir qué hacemos después de ellas: aprender, volver a empezar y hacerlo con más conciencia y dignidad.

Darlo todo no garantiza que otros comprendan quiénes somos. Pero ninguna decisión ajena tiene el poder de borrar nuestra historia. Que una etapa termine no significa que nosotros terminemos con ella. Seguimos teniendo voz, experiencia y la capacidad de construir un nuevo comienzo.

Ivon Carolina Rodríguez Nieto, directora de tecnologías C-Level