Se oficializó el nombramiento de Marco Acosta en la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dejó en firme el nombramiento del exconcejal y pastor cristiano Marco Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro a través del Decreto 1580 de 2026.

Abelardo De La Espriella anunció tres nuevos funcionarios para su Gobierno: Sandra Bessudo, Marco Acosta y Ricardo Ayerbe

Acosta asumirá la dirección de la entidad encargada de administrar el ahorro voluntario y las cesantías de millones de afiliados, un recurso que es destinado al acceso a crédito hipotecario y financiación educativa.

El nuevo presidente del FNA es politólogo con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana, teólogo de la Universidad Bautista de Cali y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Fue concejal de Bogotá entre los periodos 2020-2023 y reelegido para el cuatrienio 2024-2027, espacio al que renunció a mediados de este año tras ser designado para la entidad.

Marco Acosta es un aliado clave del presidente De La Espriella. Durante la campaña, fue uno de los líderes religiosos determinantes para conectar y movilizar el respaldo de un amplio sector de iglesias y congregaciones cristianas.

El nuevo directivo también cuenta con arraigo en otros sectores políticos como cofundador del partido Colombia Justa Libres y excoordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador John Milton Rodríguez.