La nueva variedad de café colombiano que busca conquistar el mercado de especialidad: “Hay que llevársela al mundo”

La Federación Nacional de Cafeteros apuesta por Celestra, una nueva variedad desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) que comienza a abrirse espacio en el mercado de cafés de muy alta calidad.

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La variedad se originó del cruce entre el caturra rojo tradicional y un linaje etíope silvestre identificado como ET42. Según Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, se caracteriza por su productividad, porte intermedio y granos densos, con buen rendimiento en supremo.

Aunque es susceptible a la roya, Celestra se distingue por su perfil de taza fino y estratificado, con acidez cítrica, cuerpo medio cremoso y una sensación retronasal prolongada. Sus características incluyen aromas de chocolate, coco y caramelo, acompañados de notas de toronja y naranja madura, además de un componente floral.

Su potencial quedó en evidencia durante el IX Campeonato Nacional de Cafés Filtrados, organizado por Cenicafé, Almacafé y Craft en el marco de Cafés de Colombia Expo 2026.

El barista Carlos Escobar obtuvo el título con un café de esta variedad, cultivado por el caficultor huilense Jhoan Vergara en su finca Las Flores.

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“Celestra se robó mi corazón. Lo que sigue es soñar juntos, porque esta variedad no es solo para Colombia, hay que llevársela al mundo”, afirmó Escobar al recibir el reconocimiento.

El barista representará a Colombia en el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados de 2027, que se realizará en el país, en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Federación Nacional de Cafeteros.