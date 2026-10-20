Gabriel Sánchez Olea asume la Gerencia General del Movistar Arena en medio de una nueva etapa para el negocio

Gabriel Sánchez Olea asumió la Gerencia General del Movistar Arena, en Bogotá, en reemplazo de Luis Guillermo ‘Luigi’ Quintero, quien estuvo ocho años al frente del escenario y deja el cargo para asumir nuevos retos profesionales.

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El nombramiento coincide con el cierre de la alianza de ocho años con Movistar y el inicio de una nueva etapa para el negocio del entretenimiento en vivo en Colombia.

Sánchez Olea conoce el proyecto desde su estructuración financiera, en la que participó durante su paso por la banca de inversión. Es economista de la Universidad de los Andes y tiene un MBA de Georgetown University. En 2018 se vinculó al escenario como subdirector financiero.

Desde 2024, lidera la estrategia de BeatHub Entertainment, ecosistema que integra a Tuboleta, Movistar Arena, BreakfastLive, Venues Snacks y Thunder Production.

Su llegada a la Gerencia General se produce después de un periodo en el que el recinto fortaleció su presencia en la industria del entretenimiento en vivo. Durante la gestión de Quintero, el escenario recibió a más de 1.400 artistas nacionales e internacionales y a seis millones de asistentes, según la información entregada por la organización.

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Además, el recinto apareció en rankings internacionales de la industria y en publicaciones especializadas como Pollstar y Billboard.

Ahora, Sánchez Olea tendrá el reto de continuar fortaleciendo la posición del escenario y acompañar el crecimiento del ecosistema de entretenimiento que opera en Colombia, en un contexto de transformación del sector y ampliación de la oferta de experiencias en vivo.