Bata cumple 58 años en Colombia, su segundo mercado más grande en Latinoamérica

Bata cumple 58 años en Colombia, país que se convirtió en su segundo mercado más grande en Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial en ventas, según informó la compañía. Su operación nacional cuenta con más de 310 tiendas distribuidas en 22 ciudades y una planta de producción en Manizales.

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La historia de la multinacional en el país comenzó con la llegada de su fábrica en Manizales, que operó inicialmente bajo el nombre de Verlon y actualmente se conoce como Manisol. Desde entonces, la empresa ha ampliado su presencia y adaptado su portafolio a los cambios en las preferencias de los consumidores.

Entre sus marcas se encuentran Bubblegummers, enfocada en el calzado infantil; North Star, con propuestas urbanas y juveniles, y Bata, con opciones orientadas a la comodidad y el uso cotidiano.

Uno de los cambios que ha identificado la compañía es la creciente importancia del confort en las decisiones de compra. De acuerdo con datos de Bata, la prioridad por este atributo pasó del 10 % en 2025 al 17 % actualmente. Además, las categorías asociadas a la comodidad registraron un crecimiento del 10 % en los últimos dos años.

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“Cumplir 58 años en Colombia significa mucho más que mirar el camino recorrido. Significa reconocer cómo han cambiado las personas, sus estilos de vida y lo que esperan de un par de zapatos”, señaló Gustavo Orozco, gerente general de Bata Colombia.

La compañía, fundada hace más de 130 años en Zlín, Chequia (en ese entonces parte del Imperio Austrohúngaro), busca mantener su presencia en el mercado colombiano a partir de la adaptación de su oferta a las nuevas dinámicas de consumo.