MinMinas respaldó a Ecopetrol y lanzó mensaje: “Se sabía que el gas iba a escasear; aun así, se frenó la exploración”

El Ministerio de Minas y Energía respaldó la decisión de Ecopetrol de declarar desiertas las ofertas para la importación de gas natural, al considerar que la seguridad energética del país requiere decisiones responsables y estrategias que permitan fortalecer la oferta disponible.

Ecopetrol declara desiertas ofertas de gas importado por riesgos comerciales y acelera el desarrollo de Sirius

El pronunciamiento se produjo luego de que la petrolera descartara las propuestas recibidas por los riesgos comerciales asociados a la operación y anunciara que acelerará el desarrollo de proyectos nacionales como Sirius.

Desde 2017 se sabía que el gas iba a escasear. Aun así, se frenó la exploración. Hoy @ecopetrol_sa toma decisiones responsables y el Gobierno las respalda. Apoyamos los esfuerzos de Ecopetrol por aumentar la oferta de gas en el país. La seguridad energética no se improvisa: se construye, y lo estamos haciendo juntos. @infopresidencia @ABDELAESPRIELLA @jrestrp @ViceColombia @mn_arboleda — Minenergía (@MinEnergiaCo) October 19, 2026

La cartera aseguró que la posibilidad de una escasez de gas era conocida desde años anteriores y cuestionó que, pese a esas advertencias, se hubiera frenado la exploración.

“Desde 2017 se sabía que el gas iba a escasear. Aun así, se frenó la exploración”, afirmó el Ministerio, que también expresó su respaldo a las decisiones adoptadas por la empresa estatal.

La entidad agregó que apoya los esfuerzos de Ecopetrol para aumentar la oferta de gas en Colombia y subrayó que la seguridad energética debe construirse mediante acciones coordinadas. “La seguridad energética no se improvisa: se construye, y lo estamos haciendo juntos”, señaló.

La posición del Gobierno coincide con la estrategia de Ecopetrol de priorizar alternativas que permitan garantizar el abastecimiento sin asumir riesgos comerciales que puedan comprometer la viabilidad económica de las operaciones. La compañía determinó que las ofertas de gas importado no cumplían las condiciones necesarias para avanzar con la contratación.

En este escenario, el desarrollo de Sirius, proyecto de gas costa afuera en el Caribe colombiano que Ecopetrol desarrolla, adquiere mayor relevancia dentro de los esfuerzos por incrementar la disponibilidad de este energético.

No obstante, su desarrollo depende del avance de los trámites, las autorizaciones y la infraestructura requerida para su entrada en operación.

Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) reiteró que realiza un seguimiento permanente a la evolución del mercado y trabaja para que la regulación facilite la comercialización de gas procedente de diferentes fuentes.

El país está sin margen de maniobra en materia de gas. Hay expectativa por la entrada de nuevos proyectos, algunos de ellos en medio de denuncias

La entidad explicó que sus medidas abarcan toda la cadena, desde la comercialización hasta el transporte, con el objetivo de eliminar barreras, ofrecer señales claras a los agentes y garantizar una prestación eficiente del servicio.

La Creg se manifestó sobre la actualidad energética del país. Foto: web de la CREG

La Creg también manifestó que continuará trabajando por un marco regulatorio que equilibre la protección de los usuarios con la iniciativa privada y aseguró que cualquier iniciativa que aumente la oferta de gas en Colombia será bienvenida.

Con estos pronunciamientos, el Ministerio y la Creg coinciden en la importancia de ampliar las fuentes de suministro. El desafío será garantizar el abastecimiento durante la transición, mientras avanzan los proyectos nacionales y se evalúan alternativas de importación bajo condiciones comerciales sostenibles.