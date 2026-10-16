La receta familiar que se convirtió en ‘La Locura’, emplea a 400 personas y opera 85 puntos de venta

Cuando regresaron de Venezuela a Cali, a comienzos de los años ochenta, Manuel Zapata y Omaira Ospina tenían tres hijos pequeños y una decisión tomada: Omaira no quería volver a emplearse. Había aprendido a preparar hojaldre gracias a una vecina italiana que tuvo en el vecino país y un día quiso hacer unos deditos de queso. Abrió la nevera, pero no había queso. Encontró pollo desmechado y lo usó como relleno.

Sus pastelitos gustaron tanto que una vecina le encargó varios para la primera comunión de su hijo. Pronto empezaron los pedidos en el conjunto residencial donde vivían, frente a Cosmocentro, uno de los centros comerciales más antiguos de Cali.

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Luego vino una feria de comidas, una mesa de ventas y las filas de compradores. Manuel, quien se había mudado con su familia a Venezuela como técnico textil, regresó al país para volver a trabajar en lo mismo, pero en los tiempos libres compraba los insumos y le ayudaba su esposa en su naciente negocio.

El administrador de la feria les sugirió buscar un espacio permanente en la muy reconocida cadena Almacenes La 14. Allí, un cliente comentó que tanta gente haciendo fila era “una locura”. La frase resolvió el nombre que los esposos buscaban para registrar el negocio. En 1985 nació Productos Alimenticios La Locura.

Planta Productos Alimenticios La Locura, en Cali. Foto: La Locura-API

La cadena de supermercados los invitó a abrir otros puntos. La expansión llegó a centros comerciales de Cali y después a Pereira. Con los años, la empresa montó una planta de producción en la avenida Roosevelt, en el centro-sur de Cali, desde donde salen los productos que se calientan y entregan en las tiendas. Llegó a superar los 110 locales, todos propios.

Pero la pandemia, el paro nacional y el cierre de La 14 obligaron a reducir la red y concentrarla en el suroccidente. Hoy opera alrededor de 85 puntos y emplea directamente a unas 400 personas.

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Vanessa, la hija menor de los Zapata Ospina, asumió la gerencia general en 2019 y, desde entonces, ha logrado que las ventas anuales oscilen entre 40.000 y 45.000 millones de pesos.

La salida ante las dificultades ha consistido en depender menos de los mostradores. La Locura fortaleció la producción para supermercados: fabrica corazones de hojaldre para D1, productos congelados para Ara y pasteles para OXXO. También vende congelados bajo su propia marca y distribuye snacks en Dollarcity. Su planta produce unas 20.000 unidades diarias.

Vanessa Zapata gerencia La Locura desde 2019, pero la empresa lleva cuatro décadas de operaciones. Foto: La Locura-API

Cuando la compañía reorganizaba su negocio, otro golpe llegó con el terremoto. Su bodega logística de Pereira colapsó y tres locales de esa zona tuvieron pérdida total. En Cali se dañaron techos y fachadas de la planta. El impacto comprometió cerca del 40 por ciento de la operación.

Otra prueba de resiliencia que han venido superando, pues en menos de tres semanas encontraron otra bodega en el Eje Cafetero y restablecieron esa parte del servicio. Sin embargo, Vanesa admite que el terremoto frenó las expectativas de crecimiento de este año.

Ahora la empresa quiere ampliar la venta de carnes frías y congelados, estudiar franquicias por ciudad y fabricar snacks para clientes internacionales. La receta de pollo improvisada en una cocina familiar dio paso a una compañía que en 40 años ha demostrado de qué están hechos los empresarios colombianos.