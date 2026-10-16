La reconstrucción de Cali se hace desde el aire: la tecnología de drones que fortalece la respuesta tras el terremoto

La capital del Valle del Cauca enfrenta una de sus etapas más críticas: la evaluación, demolición y reconstrucción de la infraestructura afectada. En medio de un desgarrador saldo que supera los 335 fallecidos, más de 4.500 heridos y cerca de 36.000 viviendas destruidas en el país, Cali busca levantarse con el apoyo de la tecnología.

El panorama en la ciudad es apremiante. De los aproximadamente 14.000 inmuebles pendientes por evaluar, la Alcaldía de Cali ha logrado inspeccionar poco más de 4.000. Paralelamente, ya arrancó la demolición de 36 de los 60 edificios que quedaron con severas fallas estructurales. Ante semejante desafío y con la meta de iniciar las primeras obras de reconstrucción antes de finalizar el año, la tecnología se ha convertido en un aliado clave.

Ojos en el aire para la emergencia

Entre el 10 y el 15 de octubre, integrantes de Gestión del Riesgo, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Defensa Civil participan en un entrenamiento especializado en el manejo de aeronaves no tripuladas (drones). La iniciativa es impulsada por la organización Aid for Life (AFL) en alianza con la ONG humanitaria canadiense GlobalMedic y la Alcaldía de Cali.

Aunque durante las horas posteriores a la tragedia los drones equipados con cámaras térmicas fueron vitales para ubicar personas con vida entre los escombros, en esta fase de postemergencia la herramienta aérea cumple un rol distinto: llegar a puntos inalcanzables, capturar imágenes de alta precisión técnica y sistematizar el seguimiento de las estructuras bajo inspección.

“Dos meses después del terremoto, la reconstrucción exige información precisa y equipos bien preparados. Queremos que lo aprendido por organizaciones expertas se quede en Cali”, sostiene Jaime Valencia, vicepresidente de Asuntos Internacionales de Aid for Life.

La ruta humanitaria: de La Guaira a Cali

En un lapso de apenas 47 días, la región sufrió la embestida de dos fuertes fenómenos sísmicos. El pasado 24 de junio, dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela, dejando un trágico saldo de más de 6.000 víctimas mortales, concentradas en su mayoría en la zona de La Guaira.

Allí, Aid for Life y el programa RescUAV de GlobalMedic desplegaron una labor humanitaria articulando la distribución de ayuda directa —como kits con sistemas de purificación de agua, artículos de higiene y lámparas solares— en más de 1.300 entregas que han beneficiado a miles de personas. Tras la experiencia acumulada en el país vecino, la organización promovió la articulación con las autoridades caleñas para replicar y adecuar el modelo de cooperación a las prioridades del occidente colombiano.

El objetivo de la capacitación es garantizar un conocimiento técnico instalado para que los cuerpos de rescate locales optimicen la actual fase de reconstrucción en Cali, para que queden preparados para enfrentar con mayor capacidad de respuesta futuros desastres naturales.