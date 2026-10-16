Horóscopo diario: Nana Calistar expuso este viernes 16 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Para este viernes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar para este viernes 16 de octubre de 2026
- Aries
“¿Sigues ahí por amor o por comodidad? Aclara lo que sientes antes de aceptar más compromisos. Reconoce qué amistades siguen siendo cercanas y valora tus avances: así tardes en llegar a una meta no significa que estés fracasando”.
- Tauro
“Atiendes a todos, ¿y tú para cuándo? Reserva tiempo para descansar y disfrutar. Un asunto familiar necesita organización, no que cargues con todo. En pareja, evita decisiones por coraje: pedir espacio es distinto de castigar”.
TAURO – 16 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 16, 2026
Atiendes a todos, ¿y tú para cuándo? Reserva tiempo para descansar y disfrutar. Un asunto familiar necesita organización, no que cargues con todo. En pareja, evita decisiones por coraje: pedir espacio es distinto de castigar …ver…
- Géminis
“¡Otra idea nueva no va a terminar tus pendientes! Concluye algo antes de empezar más. Si surge un negocio familiar, aclaren cuentas y responsabilidades por escrito. Retoma tus metas con pasos que puedas costear, sin depender de un premio de lotería».
- Cáncer
“¿Ya no te emociona su mensaje? Reconoce si el trato cambió tus sentimientos y habla claro. Una nueva atracción puede disfrutarse si ambos buscan lo mismo. Si un proyecto se cancela, conserva lo aprendido y prepara otra opción sin darla por segura».
CÁNCER – 16 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 16, 2026
¿Ya no te emociona su mensaje? Reconoce si el trato cambió tus sentimientos y habla claro. Una nueva atracción puede disfrutarse si ambos buscan lo mismo. Si un proyecto se cancela, conserva lo aprendido y prepara otra opción sin darla por segura…
- Leo
“¿Mucho romance, pero siempre a escondidas? Decide si esa relación te ofrece lo que deseas. Un paseo cercano puede darte un cambio de ambiente. Si alguien de lejos te interesa, observa también cómo te trata cuando no están de acuerdo”.
- Virgo
“¿Quieres consejo o que te den la razón? Escucha sin defenderte de inmediato y cuida tus críticas en familia. Comparte tus proyectos con quien pueda ayudarte. Dedica más tiempo a avanzar que a convencer a quienes dudan de ti”.
VIRGO – 16 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 16, 2026
¿Quieres consejo o que te den la razón? Escucha sin defenderte de inmediato y cuida tus críticas en familia. Comparte tus proyectos con quien pueda ayudarte. Dedica más tiempo a avanzar que a convencer a quienes dudan de ti …ver…
- Libra
“Si necesitas vigilar para estar tranquilo, toca hablar de la desconfianza. Distingue una mentira de una sospecha. Si vuelve tu ex, saber de su vida no te obliga a regresar. Y no aceptes encuentros ocasionales esperando un compromiso que nadie ofreció”.
- Escorpio
“Una disculpa bonita no basta: observa qué cambió. No entregues todo para conservar el interés de alguien; también debe haber esfuerzo de su parte. Un proyecto puede avanzar con paciencia. Si falta dinero en casa, revisa antes de acusar”.
ESCORPIÓN – 16 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 16, 2026
Una disculpa bonita no basta: observa qué cambió. No entregues todo para conservar el interés de alguien; también debe haber esfuerzo de su parte. Un proyecto puede avanzar con paciencia. Si falta dinero en casa, revisa antes de acusar…ver…
- Sagitario
“Tu próximo trabajo no va a encontrarte acostado: muestra lo que sabes hacer y pregunta por oportunidades. Si llega dinero extra, úsalo para aliviar un pendiente. No aceptes presiones disfrazadas de elogios ni confundas coquetear a escondidas con inocencia”.
- Capricornio
“Esa silla floja necesita arreglo, no otra cobija encima. Renueva tu casa con sentido práctico. En el amor, conoce el trato además de disfrutar la atracción. No alimentes ilusiones por aburrimiento ni cuentes anécdotas ajenas sin permiso”.
CAPRICORNIO – 16 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 16, 2026
Esa silla floja necesita arreglo, no otra cobija encima. Renueva tu casa con sentido práctico. En el amor, conoce el trato además de disfrutar la atracción. No alimentes ilusiones por aburrimiento ni cuentes anécdotas ajenas sin permiso …ver…
- Acuario
“‘Así soy’ no justifica contestar feo. Cuida a los tuyos y disfruta tus gustos sin pedir aprobación. Antes de invertir en un negocio, averigua si hay clientes. Si vuelve quien te rechazó, decide por interés propio, no por ganas de vengarte”.
- Piscis
“¡Deja que una buena noticia te dé gusto sin buscarle un problema! Conoce personas sin avergonzarte de la ilusión. No respondas a cada chisme familiar. Si proponen un intercambio de regalos, acuerdo un gasto que puedas cubrir sin apretarte”.
PISCIS – 16 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 16, 2026
¡Deja que una buena noticia te dé gusto sin buscarle un problema! Conoce personas sin avergonzarte de la ilusión. No respondas cada chisme familiar. Si proponen un intercambio de regalos, acuerda un gasto que puedas cubrir sin apretarte … ver…