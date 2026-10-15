Revelan detalles de la tragedia en la Panamericana: hubo disparos contra bus que transportaba 60 pasajeros

Con el pasar de las horas, son nuevos los detalles que se conocen del grave accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este jueves 15 de octubre en la vía Panamericana, donde un bus terminó volcado con cuatro personas muertas y 56 más heridas.

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Los hechos se registraron en jurisdicción del municipio de Timbío, Cauca, donde hay presencia de bandas dedicadas al robo de los vehículos que pasen por esta zona.

El teniente José Urbano, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Timbío, dijo en una entrevista concedida al periodista Gerardo Arroyo que el conductor relató que hombres armados intentaron robarlos.

“Según el reporte del conductor, es que cuando ellos transitaban por el lugar, desde una camioneta un hombre con aparentemente arma de largo alcance los intimida, les dispara. Al parecer piratas terrestres, porque por esta zona ya se han presentado varios atracos”, aseguró el oficial.

Asimismo, el oficial del cuerpo de Bomberos sostuvo que los hechos de inseguridad en esta importante vía del Cauca son bastante complejos, especialmente en los sectores de Las Cruces 2 y el río Las Piedras, donde, según su testimonio, se han registrado varios hechos delincuenciales.

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“Todo lo que es el sector de Las Cruces 2 y el río Las Piedras y este sector ha sido muy crítico en los últimos días, muchos atracos por esos sitios. Por eso es que el conductor pierde el control del bus saliéndose de la vía”, explicó.

Los pasajeros del bus son extranjeros y se encontraban en Paraguachón, La Guajira, y se dirigían a Tumbes, Perú. Al parecer, los ocupantes realizaban una excursión en Colombia.

El dramático rescate

Una vez sucedió el accidente de tránsito, el comandante del Cuerpo de Bomberos sostuvo que activaron el protocolo correspondiente y llegaron a la zona encontrando a las personas heridas y otras atrapadas entre las latas.

“En el sitio había muchas personas alrededor del bus quejándose, llorando, y también personas atrapadas dentro del bus en grave estado”, manifestó Urbano.

Hubo ambulancias de Timbío y Popayán, así como vehículos de apoyo para trasladar a los lesionados a diversos centros asistenciales.

“Dentro del bus había atrapados niños, mujeres, personas de diferentes edades, entre graves y leves. Gracias al conocimiento y al buen entrenamiento que los bomberos obtenemos todos los días, se logra hacer esta ardua labor”, señaló.

Hubo personas que sufrieron fracturas, traumatismos de tórax y otras lesiones en sus cuerpos. La cantidad de víctimas desbordó la capacidad de atención del hospital de Timbío, por lo que varios pacientes tuvieron que ser remitidos a centros asistenciales de Popayán.

“El balance es de cuatro personas fallecidas y 56 personas heridas”, confirmó el comandante, quien precisó que entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres.

Y es que uno de los detalles que entregó el comandante del Cuerpo de Bomberos fue que el vehículo estuvo a punto de caer sobre el río y la tragedia hubiera sido mayor.

“Afortunadamente, el bus solamente tuvo el volcamiento, se salió de la vía. Quedó ahí a un costado de la vía; no alcanzó a rodar porque donde hubiera rodado hubiera ido a dar al río Piedras, que está unos metros más abajo”, explicó Urbano.

Las labores de emergencia se extendieron aproximadamente hasta las 2:30 de la madrugada, cuando fueron trasladados los últimos pacientes críticos hacia Popayán.