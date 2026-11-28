Un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas por la seguridad en la vía Panamericana. En la madrugada de este sábado, 28 de noviembre, un intento de hurto a una camioneta terminó con una persona muerta y dos mujeres heridas en el sector de El Cofre, jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca.

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De acuerdo con la información preliminar, seis hombres armados habrían intentado interceptar el vehículo cuando se movilizaba por el corredor que comunica a Popayán con Piendamó. Al parecer, el conductor reaccionó para evitar el asalto y los delincuentes respondieron con disparos.

En medio de la situación, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó volcado sobre la vía. El hombre falleció a causa de las heridas, mientras que las dos mujeres que lo acompañaban resultaron lesionadas. Una de ellas habría recibido un impacto de arma de fuego.

El caso generó preocupación entre los habitantes y usuarios de este corredor vial, quienes han advertido sobre diferentes episodios de inseguridad registrados en los últimos días.

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