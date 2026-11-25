Un atentado con drones cargados de explosivos destruyó este miércoles, 25 de noviembre, parte de la iglesia del corregimiento de El Carmen, en el municipio de Dagua en el Valle del Cauca.

Según las primeras versiones, el ataque iba dirigido contra la subestación de policía localizada cerca del lugar, sin embargo, la carga cayó en la iglesia, dejando daños materiales.

El Departamento de Policía del Valle le dijo a SEMANA que, de manera preliminar, se sabe que no hay personas lesionadas ni afectaciones considerables a la infraestructura.

“Una vez conocido el hecho, la Policía Nacional activó los protocolos de seguridad y defensa de instalaciones, así como las coordinaciones correspondientes con el Ejército Nacional para fortalecer la presencia institucional y adelantar las acciones necesarias en el sector”, señaló la fuente.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el operativo adelantado por la Fuerza Pública en Dagua, Valle del Cauca. Foto: Imágenes extraídas de @ABDELAESPRIELLA

A su vez, rechazó lo ocurrido: “rechazamos cualquier acción violenta que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los habitantes del Valle del Cauca y continuaremos desarrollando acciones coordinadas para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de la población”.

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El 28 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió su más reciente alerta sobre las condiciones de seguridad en esa población, ubicada a 48 kilómetros de Cali.

“Las y los habitantes de la zona rural del municipio están en riesgo de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad por la disputa territorial inminente entre el Frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas (del ELN) y el Frente Jaime Martínez (del autodenominado y disidente EMC)”, dijo la Defensoría.

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El organismo informó en ese momento que “Dagua constituye un corredor geoestratégico de movilidad clave que conecta el centro del departamento con el océano Pacífico (Buenaventura), el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y los municipios de Jamundí, La Cumbre y Restrepo”.

Esto, según la Defensoría, “es aprovechado por los grupos armados para el tránsito de tropas, abastecimiento logístico y la captación de rentas ilícitas vinculadas al narcotráfico y a la explotación minera ilegal de oro con maquinaria amarilla sobre las cuencas de los ríos Dagua y Anchicayá, lo que ha generado graves impactos ambientales”.