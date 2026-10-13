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Ataque con explosivos aéreos contra la Policía en Dagua enciende las alarmas en el Valle del Cauca

Un nuevo ataque con dos drones perpetrado por disidencias en El Queremal, Dagua, dejó dos civiles heridas.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

13 de octubre de 2026 a las 6:56 p. m.
Anteriormente, se había presentado un ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca.
Anteriormente, se había presentado un ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca. Foto: Redes sociales

Un nuevo hostigamiento mediante el uso de artefactos aéreos no tripulados se produjo en el corregimiento de El Queremal, jurisdicción del municipio de Dagua, Valle del Cauca.

Ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca.
Uno de los drones bomba con los que atacaron estación en Dagua, Valle, cayó en casa donde abuelos hacían actividades lúdicas

SEMANA conoció que integrantes de las disidencias de las Farc lanzaron dos drones cargados con explosivos contra las instalaciones de la subestación de Policía. La detonación de los dispositivos causó heridas a dos mujeres de la comunidad local.

Las autoridades dieron de baja a un cabecilla de las disidencias de alias Iván mordisco en el Valle del Cauca.
Golpe a las disidencias de alias Iván Mordisco: fue dado de baja cabecilla responsable de múltiples ataques a la Fuerza Pública

En esta zona del occidente del departamento opera la columna Ricardo Velásquez, facción adscrita a la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC).

Este hecho confirma la reiterada ofensiva que padece la población civil del sector; el 28 de febrero de 2026, la Gobernación del Valle denunció otro ataque con drones contra la misma estación policial.

En aquella ocasión, las cargas cayeron en la cubierta de un centro comunitario donde decenas de adultos mayores adelantaban actividades lúdicas, provocando también daños en la infraestructura institucional.

Expansión del uso de tecnología FPV y alerta nacional

La sistematicidad en el empleo de aeronaves no tripuladas refleja un patrón de violencia que traspasa la región del Pacífico. De forma paralela, las autoridades confirmaron un ataque contra una base militar en el departamento de Arauca mediante el uso de drones tipo FPV (First Person View).

Esta modalidad representa una escalada táctica en el conflicto, al utilizar dispositivos dirigidos por control remoto en tiempo real con alta maniobrabilidad para impactar objetivos de manera precisa.

Frente a la persistencia de los ataques en el Valle del Cauca, la Gobernación y la Policía han fortalecido la presencia institucional para reparar los daños físicos y mitigar las amenazas aéreas en el casco urbano.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a suministrar información oportuna a través de las líneas 123 y 314 358 7212, con el propósito de anticipar nuevos actos terroristas.