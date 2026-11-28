Un choque múltiple registrado en el túnel 5 de la nueva calzada Chirajara-Fundadores obligó al cierre temporal del peaje Pipiral, en sentido Villavicencio-Bogotá, durante la tarde de este sábado, 28 de noviembre.

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La emergencia se reportó hacia las 5:10 p. m., cuando las autoridades suspendieron el tránsito por este punto para atender el siniestro. Hasta el lugar se desplazó personal de la concesión, encargado de coordinar la atención del incidente y adelantar las labores necesarias para restablecer la movilidad.

La restricción ocasionó que varios vehículos quedaran represados en el sector. Sin embargo, posteriormente, la Policía de Tránsito y Transporte habilitó el paso por el peaje para permitir la evacuación de los conductores que permanecían detenidos.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre posibles novedades en la movilidad de este corredor vial.

“Transite con precaución y conserve su distancia para evitar siniestros viales. No exceda los límites de velocidad”, advirtió Coviandina.

Otro incidente reciente en el peaje Pipiral

Este no es el primer hecho que afecta la movilidad y la seguridad en este sector de la vía Villavicencio-Bogotá. El pasado domingo, 15 de noviembre, hacia las 2:26 de la madrugada, un ataque con explosivos sacudió el peaje Pipiral.

La detonación de un vehículo cargado con estos artefactos ocasionó daños en la infraestructura y en viviendas cercanas, aunque no dejó personas heridas ni víctimas fatales.

Tras lo ocurrido, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la vía en ambos sentidos y, posteriormente, habilitaron el tránsito de manera alternada.

Un atentado terrorista se presentó en el peaje Pipiral, en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. Foto: Tomada @RafaelaCortesZ

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó el atentado y anunció la realización de un consejo de seguridad con la Fuerza Pública y la Fiscalía para avanzar en la identificación de los responsables.

Asimismo, ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita dar con su paradero y reiteró el compromiso de las autoridades de reforzar la seguridad en la región.