Un nuevo atentado terrorista en el departamento del Meta fue frustrado por la fuerza pública, aseguró este jueves, 26 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella en X.

¡FRUSTRAMOS UN ATENTADO TERRORISTA EN EL META! Tras mi reciente visita a Villavicencio y la activación del Bloque de Búsqueda, nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados contundentes para proteger la vida de los colombianos. Gracias a las labores de inteligencia y al trabajo articulado de nuestro Ejército y la Policía Nacional, fue neutralizada una amenaza terrorista en el Meta", dijo el mandatario.

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“La operación dejó, preliminarmente, dos capturados en flagrancia, un vehículo NPR y una motocicleta incautados”, reveló.

Para De La Espriella, la anticipación y la rápida reacción de la Fuerza Pública permitieron prevenir un posible atentado".

“Mi compromiso con el pueblo llanero es inquebrantable. Seguiremos persiguiendo a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror en esta región del país. ¡NI UN PASO ATRÁS!“, añadió.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, reveló detalles de ese operativo.

“En una operación conjunta de inteligencia y rápida reacción, adelantada en zona rural de Puerto Gaitán, fueron capturadas dos personas en flagrancia e incautados un camión NPR con material explosivo y una motocicleta”, dijo la funcionaria.

La Gobernadora también dijo que los delincuentes pretendían atacar instalaciones militares.

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“Según las primeras investigaciones, pretendían atacar instalaciones militares y estarían vinculados al Frente 39 Arcesio Niño, estructura al mando de alias Antonio Medina. Un resultado contundente que demuestra la capacidad de nuestras autoridades para anticiparse a las acciones criminales”, reveló.

Ante lo sucedido, la Gobernadora agradeció al presidente y a la Fuerza Pública.

“Mi reconocimiento y agradecimiento al presidente @ABDELAESPRIELLA por su liderazgo y respaldo permanente, y a nuestros hombres y mujeres de @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia, especialmente a sus unidades GAULA, de inteligencia e investigación, por su valentía, profesionalismo y efectividad. Seguiremos trabajando juntos, con toda la capacidad del Estado, para perseguir a las organizaciones criminales, fortalecer el control territorial y proteger a nuestra gente”, dijo Cortés.

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Por último, envió un mensajes a sus coterráneos: “A los metenses les envío un mensaje de tranquilidad y confianza: nuestra Fuerza Pública está actuando, está anticipándose a las amenazas y está dando resultados. Como gobernadora seguiré al frente de este esfuerzo, respaldando a nuestras autoridades y exigiendo acciones firmes para garantizar la seguridad del departamento.

Este anuncio se da luego del atentado del lunes en la noche en Villavicencio, la capital del Meta, hechos que dejaron 23 personas heridas.