A través de su cuenta en X, el expresidente Gustavo Petro lanzó una hipótesis a propósito del atentado terrorista en Villavicencio, Meta, este lunes, 23 de noviembre, en horas de la noche.

El atentado con un carrobomba se registró hacia las 9:30 p. m. a pocos metros de la Gobernación de Meta, en el centro de Villavicencio, y dejó 23 personas heridas y millonarios daños materiales.

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Tras lo anterior, el expresidente Petro dijo que lo ocurrido en Villavicencio es un método que ha utilizado alias Iván Mordisco en Cali.

En su mensaje en X, el ex jefe de Estado también aseguró que el objetivo de los terroristas es generar miedo entre los pobladores.

“Heridas 23 personas en Villavicencio, el método de Iván Mórdisco en Cali lo trasladan a Villavicencio. Ese método no es más que terrorismo, lo destinan a la población civil para generar miedo general. El miedo general de una sociedad es fácilmente transformado en fascismo. La sociedad buscará un salvador en vez de organizarse ella misma. Los que ponen la bomba no quieren ni asomos de democracia y libertad”, empezó diciendo Petro en un extenso mensaje en X.

Posteriormente, el exmandatario pasó a hablar de petróleo, tierras, paramilitarismo, etc.

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“Desde hace mucho tiempo la mayoría del pueblo llanero no grita Libertad. Es atemorizado por la violencia y busca salvadores foráneos que ven el llano como un campo de petróleo que se llevan. El conflicto comienza por la tierra, por la burla que el Frente Nacional hizo a los rebeldes del llano y por la migración armada del campesinado andino, causada por la violencia, hacia el piedemonte llanero, muy pronto la defensa de las élites locales a esa migración andina fue el paramilitarismo de origen esmeraldero o del narcotráfico. Es un conflicto por la tierra cada vez más intenso, cada vez más mezclado con rutas del narcotráfico que van desde el centro del país, el llano casi no tiene cultivos de coca, hasta Venezuela, desde donde se exporta”, agregó.

Por último, el expresidente dijo cómo, según él, se combate la violencia.

“A la violencia se le responde con progreso del territorio, pues este es la base de la paz”, concluyó en su escrito en X.