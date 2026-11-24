Este lunes, a las 9:30 de la noche, un artefacto explosivo estalló cerca de una panadería en la esquina en la que están la tradicional calle de las Talabarterías y la Catedral de Villavicencio. El estruendo provocó daños en la estructura del edificio de la Gobernación del Meta, en los inmuebles aledaños y en varios vehículos. Y dejó un saldo de 23 heridos.

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El ataque ha sido rechazado por múltiples voces de todos los sectores de la política. El presidente Abelardo De La Espriella dijo: “Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune”.

Exmandatarios, líderes políticos y congresistas se han pronunciado por estos hechos. Sin embargo, el expresidente Gustavo Petro no ha enviado ningún mensaje de rechazo.

El líder del Pacto Histórico lleva varios días escribiendo trinos contra el presidente De La Espriella y su Gobierno, pero el acto terrorista del Meta, más de 10 horas después de haber sucedido, no le ha ameritado ningún mensaje.