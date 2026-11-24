El atentado registrado en la noche de este lunes, 23 de noviembre, generó un rechazo generalizado en el país. El presidente Abelardo De La Espriella viajará este martes en horas de la mañana a Villavicencio, Meta, para ponerse al frente de la situación junto a la gobernadora del departamento, Rafaela Cortés, quien ha estado en constante comunicación con la Presidencia y la fuerza pública.

Cámara de seguridad captó el momento del atentado terrorista a la Gobernación del Meta, en Villavicencio

De La Espriella informó que hasta el momento no se registran fallecidos tras el carro bomba que fue detonado en el centro de la ciudad y que afectó la infraestructura de la Gobernación.

“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune”, aseguró el mandatario.

De La Espriella aclaró que no habrá negociación con los grupos criminales, como ya lo ha reiterado en otras ocasiones.