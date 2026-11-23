Un atentado con explosivos se registró en el parque central de Villavicencio, Meta, en la noche de este lunes, 23 de noviembre, según confirmó el presidente Abelardo De La Espriella.

Estalla carro bomba contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio; hay varios edificios afectados

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, dijo el mandatario.

De La Espriella considera que se trataría de una arremetida de los criminales por los ataques contundentes que ha dado la fuerza pública a los criminales recientemente. “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, dijo.

De La Espriella aclaró que no conversará con esas estructuras. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, agregó.

Asimismo, dijo que cada ataque en contra de la población civil tendrá consecuencias. “Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!”, mencionó.

Hasta el momento, la información preliminar indica que un carrobomba explotó en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en la noche de este 23 de diciembre. La entidad está ubicada en el parque principal de Villavicencio, capital de ese departamento.

Se conocen las primeras imágenes del atentado. Foto: Redes sociales

La onda explosiva habría alcanzado varias de las edificaciones del lugar. Incluso, los comerciantes y propietarios de locales aledaños que aún permanecían abiertos tuvieron que cerrar ante el ataque. La catedral de la ciudad también se habría visto afectada.

El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, se refirió a estos hechos. “A los habitantes del Meta y su gobernadora Rafaela Cortés, un mensaje de solidaridad y fuerza para enfrentar a estos criminales que están desatados. La recuperación de la seguridad no da espera”, dijo el congresista del Centro Democrático.

“Hace horas, la gobernadora del Meta anunciaba resultados operativos contra Mordisco y ahora estalla un carro bomba en la Gobernación. Esta es una represalia de esos bandidos, empoderados por la paz total de Petro, que al sentir la presencia del Estado atacan”, dijo el congresista Jaime Arizabaleta, de la misma bancada.