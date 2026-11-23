Más escenarios y oportunidades: la apuesta por transformar la infraestructura deportiva en Colombia
Los Juegos Nacionales y Paranacionales serán la primera gran inversión en infraestructura del Gobierno nacional. Desde el Ministerio del Deporte impulsarán en las regiones la formación deportiva.
Una cancha puede ser el primer lugar donde un niño descubre que tiene talento para el fútbol, el atletismo o el baloncesto. También convertirse en el punto de encuentro de un barrio, el espacio de formación de una escuela deportiva o la puerta de entrada a una carrera profesional. Por eso, la infraestructura deportiva ocupa un lugar en la agenda del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca ampliar las oportunidades de práctica y formación en las regiones para construir la ‘Patria Milagro’.
La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, expuso que, al llegar al cargo, su equipo encontró muchos proyectos radicados que tenían que ir al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y quedaban “eternamente en el Ministerio del Deporte”. “Nosotros inmediatamente vamos al DNP, los sacamos adelante, les damos toda la viabilidad técnica y jurídica para que esos proyectos se hagan”, aseguró.
Precisamente, el desafío no consiste únicamente en construir estadios o coliseos para recibir competencias. También implica garantizar que los escenarios tengan condiciones adecuadas, que los municipios puedan acceder a recursos para desarrollar sus proyectos, y que los niños y jóvenes encuentren acompañamiento para avanzar desde sus primeros entrenamientos hasta el alto rendimiento. “Nuestra misión desde el ministerio es poder acompañar a las regiones. Esta entidad no va a seguir funcionando simplemente como un ente del deporte departamental y mal administrado, no. Buscamos acompañar a los departamentos”, mencionó la ministra.
“A Colombia la seguimos cuidando y sosteniendo desde las regiones. Hoy no les quiero hablar solamente del deporte de medallas y competencias, también quiero hablar del deporte como la mejor herramienta de transformación social que una región pueda tener. Invertir en deporte es invertir en el desarrollo del ser humano”, afirmó durante el primer encuentro regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
La ministra también invitó a los mandatarios locales a pensar en el deporte como una política integral para sus municipios y no solamente como una inversión en escenarios. Su planteamiento coincide con uno de los retos estructurales del sector: reducir las barreras económicas y geográficas que dificultan el acceso de niñas, niños y jóvenes a la formación deportiva.
El primer gran proyecto serán los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, que tendrán como sedes a Córdoba y Sucre, y reunirán a cerca de 11.000 deportistas. Para estas justas, el Gobierno nacional destinó 180.455 millones de pesos: 99.755 millones para infraestructura y 80.700 millones para organización. El presupuesto incluye cuatro obras respaldadas directamente por el ministerio en Montería, Tolú, Sincelejo y Ciénaga de Oro.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien acompañó el evento en el que se puso la primera piedra del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Montería, manifestó que no quería que los próximos campeones del país tuvieran que abandonar sus pueblos para cumplir sus sueños y resumió su apuesta con una frase: “Colombia tiene que ser una patria de campeones”.
Otro de los proyectos de gran avance se está llevando a cabo en Mosquera, Cundinamarca, con la construcción del velódromo financiado por el Ministerio del Deporte. La entidad señaló que la edificación ya supera el 80 por ciento de su ejecución y que la instalación deportiva perdurará en el tiempo para servir a deportistas, clubes y ligas del departamento.
Además, de la mano de la ministra Juliana Gutiérrez se adelantan gestiones conjuntas entre el Ministerio del Deporte e Indeportes Antioquia para la reactivación de las obras del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Regional de Apartadó, en el marco del Convenio Interadministrativo 1076 de 2021. Este proyecto, que se detuvo durante el gobierno anterior, contempla una inversión de 37.994 millones de pesos, incluidos los recursos de la adición en trámite, con un aporte del ninisterio de 24.404 millones de pesos, que se apoyan en los 7.400 millones de la institución departamental y los 6.189 millones de pesos del municipio de Apartadó.
El trabajo se articula con los 69 proyectos en ejecución, distribuidos en 65 municipios de 23 departamentos, con inversiones superiores a 676.000 millones de pesos. Las cifras constituyen una base importante para la infraestructura que construirá la ‘Patria Milagro’. La inversión del ministerio está enfocada en acompañar a los deportistas para que se dé una participación impecable en las grandes competiciones. Los Juegos Intercolegiados recibieron más de 678.000 inscritos, con participación de instituciones educativas de todo el país y un capital de 64.500 millones de pesos para garantizar las diferentes fases del certamen.
Además, se anunció la continuidad del programa Atleta Excelencia a partir de 2027. El Ministerio del Deporte informó que en 2026 apoyaba, en promedio, a 307 deportistas de los sectores olímpico, paralímpico y sordolímpico. Sin embargo, el déficit presupuestal obligó a la entidad a gestionar recursos para mantener los apoyos hasta diciembre.