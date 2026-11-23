La representante Claudia Romero Náder, del Pacto Histórico, es otra de las congresistas de esa bancada que está en el ojo del huracán por sus títulos universitarios.

Nuevo caso de título falso en el Pacto Histórico: Congresista Claudia Romero Nader habría mentido; exponen prueba

En un video en el que se refirió a la polémica, dijo que el diploma que está circulando de la Universidad Javeriana, en el que supuestamente estudió Administración de Empresas, “es falso”.

“Está circulando un diploma de la Universidad Javeriana, el cual es falso. Nunca cursé Administración de Empresas en esa universidad ni he afirmado tener títulos de esa institución”, dijo.

La congresista dijo que cuando se enteró de que el documento estaba circulando, lo denunció ante las autoridades. Y negó que haya solicitado modificar su información en la página Congreso Visible.

“Para ser congresista no necesito tener títulos universitarios. Llevo meses siendo víctima de amenazas e intimidaciones. Durante este tiempo he guardado silencio porque confío en la justicia, donde he documentado cada hecho que hoy representa contra mí y contra el proyecto político que me acompaña y que he liderado durante mucho tiempo a lo largo de mi trabajo social”, mencionó.

El creador de contenido Juan Felipe Pedraza, más conocido en X como R3ntas, hizo la denuncia. Él ya había revelado los títulos falsos de Verónica Estrada, otra de las congresistas del Pacto Histórico involucrada en hechos similares.

“Hace unos días una amiga me escribió porque le llegó cierta información y yo simplemente me puse a comprobar. (...) Se decía que supuestamente ella estaba graduada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana”, contó Pedraza durante un programa.

La Pontificia Universidad Javeriana se refirió a estos hechos y negó que Romero haya estudiado en esa institución educativa.

La congresista reconoció que no tiene título universitario. Foto: Cámara de representantes

“Informa que Claudia Teresa Romero Nader (...) no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrita como estudiante en la universidad”, señala el documento firmado por la Oficina de Admisiones y Registro Académico.

El Pacto Histórico actualmente enfrenta múltiples cuestionamientos por los estudios de sus congresistas, ya que, según la información que se ha conocido en los últimos días, se trataría de por lo menos tres casos en los que habría dudas sobre las certificaciones presentadas por los miembros de la bancada de izquierda.

La colectividad anunció que dejó instalado el Comité de Ética en las últimas horas tras el escándalo que se ha generado y que ha sido cuestionado por diversos sectores, por la responsabilidad política que tiene el partido al haber avalado a sus congresistas en lista cerrada.