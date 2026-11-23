El Pacto Histórico emitió un nuevo pronunciamiento sobre las denuncias que se han conocido en redes sociales, donde advierten de aparentes títulos falsos de diferentes congresistas de la colectividad.

El caso más conocido es el de la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada, quien se presentó como ingeniera de las universidades Nacional y Antioquia, pero nunca se matriculó.

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Además de ella, la opinión pública ha puesto sobre la mesa diferentes nombres que son motivo de escrutinio.

En el comunicado, el Pacto Histórico empezó haciendo una salvedad: “De conformidad con el artículo 172 de la Constitución, no se exige título profesional, de bachiller o posgrado alguno para ser elegido congresista”.

Pacto Histórico Foto: Pacto Histórico

Se reiteró que cualquier ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años, puede ser representante; y los mayores de 30 años lo pueden ser senadores de la República.

A renglón seguido, se dijo que hay un compromiso con la legalidad: “Si se comprueba que algún integrante de nuestra bancada falsificó un diploma o un documento académico, deberá asumir las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley colombiana. No amparamos ninguna conducta que atente contra la fe pública”.

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Finalmente, se contó que la comisión de ética del Pacto Histórico se reunirá hoy, 23 de noviembre, de las 3:00 de la tarde, para analizar y definir la situación individual de cada uno de los congresistas involucrados en la polémica, y que se garantizará el debido proceso y la transparencia.

En esa mesa se discutirá la situación de Luz Verónica Estrada, que ahora carga con varias denuncias en su contra radicadas ante la Corte Suprema de Justicia por aparente falsedad en documento público.

Luz Verónica Estrada Foto: SEMANA

Ella se ha negado a renunciar y aseguró que un abogado de la capital de Antioquia defenderá sus intereses. De igual manera, se conoció que la Procuraduría General de la Nación la suspendió provisionalmente para ejercer sus funciones como parlamentaria.