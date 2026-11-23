Santiago Trespalacios, abogado de la congresista Luz Verónica Estrada, se pronunció sobre el escándalo de títulos falsos que salpica a su clienta.

De acuerdo con la evidencia, adulteró títulos de ingeniería de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, además de licencias de la misma profesión.

Aunque Estrada se negó a renunciar a su curul, la Procuraduría la sancionó temporalmente. La dimisión no solo se la pidió el Pacto Histórico, su partido, sino también otros sectores políticos.

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Trespalacios confirmó que ya recibió el poder para defender a la representante a la Cámara y detalló que ya inició las primeras labores investigativas.

La defensa, igualmente, trabaja en el mapa del caso para saber qué debe enfrentar en el proceso. Hasta ahora, hay denuncias en la Corte Suprema de Justicia.

Frente a esto, Trespalacios dijo: “La primera sensación que tenemos es un poco paradójica, o llamativa, y es la poca solidaridad que ha habido dentro del partido para con la representante”.

Luz Verónica Estrada. Foto: SEMANA

El abogado agregó: “Recordemos que, en muchos eventos, y en acusaciones muchísimo más graves, también ha habido una inmensa solidaridad”.

Trespalacios aseguró que, en otros casos, nunca se ha pedido la renuncia de ningún miembro del movimiento de izquierda ante casos judiciales que no han iniciado.

“En este caso, lo que observamos es una especie de cacería”, dijo el abogado, quien también pidió garantías para la congresista.

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Luz Verónica Estrada no solo enfrenta los cuestionamientos de los integrantes del Pacto Histórico, sino también de las empresas donde trabajó antes de aterrizar en el Congreso.

Dos reconocidas mineras la acusaron ante la Corte por presentar documentos fraudulentos para acceder a las contrataciones.

La situación más compleja se mantiene en la Dian, donde acreditó falsamente ser ingeniera de la Universidad Nacional, y también presentó una licencia adulterada.

Luz Verónica Estrada. Foto: SEMANA

Estrada ha guardado silencio y solo anunció que Trespalacios asumió su representación legal.