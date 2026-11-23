En la mañana de este 23 de noviembre, la Federación Colombiana de Municipios se pronunció tras las publicaciones relacionadas con la supuesta devolución de recursos provenientes del pago de fotomultas.

Aseguraron inicialmente que el SIMIT no otorga permisos, ni habilita cámaras de fotodetección; esta función es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El millonario negocio detrás de las fotomultas: 7,5 millones de afectados y la suma que se devolvería a los “infractores”

Adicional a ello, aseguran que el SIMIT no instala ni opera cámaras de fotodetección; tampoco impone comparendos; no determina la responsabilidad de los presuntos infractores, ni decide sobre la legalidad de las sanciones de tránsito, y que estas competencias corresponden exclusivamente a las autoridades de tránsito, de conformidad con la legislación colombiana.

La entidad advirtió sobre las falsas expectativas que se han generado entre los conductores frente a la posibilidad de recuperar inmediatamente el dinero pagado por fotomultas. Foto: Getty Images

“El SIMIT es un sistema nacional de información cuya creación y administración le fue asignada a través de la ley a la Federación Colombiana de Municipios. Su función es integrar y mantener actualizada la información sobre multas y sanciones de tránsito reportadas por las autoridades competentes, facilitar su consulta y permitir el pago de las obligaciones a través de mecanismos habilitados para tal fin”, dijo la Federación.

En los 100 días de De La Espriella, el MinTransporte destrabó obras, frenó abusos fotomultas y alistó millonaria inversión

Finalmente, detallaron que el sistema no puede modificar el estado de una multa sin la orden expresa del organismo de tránsito o de una autoridad judicial competente. También se refirieron a los anuncios, tanto de la ministra de Transporte como del superintendente de Transporte, ambos del Gobierno Petro. Durante la campaña presidencial, ambos funcionarios anunciaron que más de 7’500.000 multas eran ilegales y ordenaron la anulación de 5.8 millones de multas y la devolución de los recursos pagados a causa de 1.5 millones de multas por infracciones de tránsito.

La Federación Colombiana de Municipios emitió un comunicado para aclarar las dudas sobre la supuesta devolución de los recursos pagados por concepto de fotomultas. La entidad señaló que el proceso no será automático y deberá cumplir con todas las etapas del debido proceso. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Precisaron que esta orden no estuvo respaldada en ningún acto administrativo y solo podrá ser cumplida luego de agotar todas las etapas del debido proceso establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

“Oficialmente, la Federación Colombiana de Municipios aclaró que la devolución de los recursos no va a pasar de manera automática hasta cuando se surtan todas las etapas del debido proceso adelantado por la Superintendencia de Transporte para determinar la viabilidad de la devolución”, precisó.